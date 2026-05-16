Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 16/5

Linh San | 16-05-2026 - 08:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce.

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 16/5, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên trước. Trong hôm qua, giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của thị trường thế giới.

Đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, DOJI và Phú Quý giao dịch thấp hơn, ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch quanh 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 161 - 163,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống dưới 4.600 USD/ounce do lợi suất trái phiếu tăng vọt, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,54% và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá dầu vẫn neo trên 100 USD/thùng, khi thị trường tập trung vào tác động lạm phát từ cuộc chiến với Iran và nguy cơ Fed phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Giá vàng giao ngay chạm đáy tuần ở mức 4.511 USD/ounce vào đầu phiên Bắc Mỹ và giao dịch quanh 4.543 USD/ounce trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đã trở nên bi quan hơn về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm tích cực bất chấp đà giảm gần đây.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết lợi suất tăng mạnh và đồng USD lên giá đã gây áp lực lên vàng vào cuối tuần. Theo ông, vàng đã phá vỡ vùng dao động của ngày thứ Ba và giảm xuống mức thấp nhất trong tám ngày trước kỳ nghỉ cuối tuần. Ông cảnh báo nếu vàng giảm dưới 4.500 USD/ounce, giá có thể tiếp tục lùi về vùng 4.350 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ còn biến động mạnh do các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực liên tục thay đổi vị thế chi phối thị trường. Ông nhận định trong ngắn hạn, giá dầu tăng và xu hướng thắt chặt của các ngân hàng trung ương có thể kéo giá vàng đi xuống. Tuy nhiên về dài hạn, các yếu tố từng thúc đẩy vàng tăng mạnh trong ba năm qua như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và vị thế suy yếu của Mỹ trên toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này.

Khảo sát Kitco News tuần này có 13 chuyên gia Phố Wall tham gia, trong đó chỉ 15% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, còn 77% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 59% vẫn kỳ vọng vàng tăng giá trong tuần tới.

