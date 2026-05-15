Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 15/5

Giá vàng trong nước ngày 15/5 tiếp tục đi ngang.

Đối với vàng miếng, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với vàng nhẫn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 162 - 164,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, ﻿giá vàng giao ngay giảm trong phiên thứ Năm, do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, làm lu mờ nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng mới tại eo biển Hormuz.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn khoảng 4.630USD/ounce.

Các dữ liệu cho thấy bức tranh kinh tế Mỹ khá trái chiều đối với thị trường kim loại quý: tiêu dùng vẫn duy trì ổn định, thị trường lao động bắt đầu suy yếu nhẹ, trong khi lãi suất vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Eo biển Hormuz hiện tiếp tục là biến số địa chính trị quan trọng tác động đến thị trường năng lượng, vàng và các tài sản liên quan đến lạm phát. Một tàu neo đậu cách Fujairah khoảng 38 hải lý về phía đông bắc đã bị bắt giữ và đưa về vùng biển Iran, trong khi một tàu hàng treo cờ Ấn Độ bị chìm gần Oman sau một vụ tấn công.

Iran đang thúc đẩy yêu sách chủ quyền đối với tuyến đường biển này — nơi từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu trước chiến sự. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố eo biển Hormuz cần phải được duy trì thông suốt.

Tác động đối với vàng hiện mang tính hai chiều: rủi ro vận tải biển hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu neo quanh vùng 100 USD/thùng lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và giữ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng đang hướng tới mục tiêu đưa giá trở lại vùng kháng cự 4.711 - 4.723 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.774 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang nhắm tới khả năng kéo giá xuống dưới mốc 4.686 USD/ounce, với các mục tiêu sâu hơn tại 4.561 USD/ounce. Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất hiện nằm tại 4.697 USD và 4.686 USD/ounce.