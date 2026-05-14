Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng ngày 14/5

Ảnh minh hoạ

Giá vàng trong nước sáng 14/5 tiếp tục điều chỉnh giảm theo diễn biến của thị trường thế giới.

Đối với vàng miếng, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với vàng nhẫn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 162 - 164,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Tư khi lo ngại lạm phát do chiến sự gây ra làm suy yếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh thị trường cũng theo dõi cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống còn 4.686,35 USD/ounce.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự kiến, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ đầu năm 2022, cho thấy lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh xung đột với Iran.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định: “Lạm phát vẫn dai dẳng, khiến kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn được củng cố, và điều đó đã gây áp lực lên giá vàng trong hai ngày qua.”

Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 4, với tốc độ tăng theo năm mạnh nhất trong ba năm qua.

Tháng trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,50% - 3,75%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tổng thống Trump đã đến Trung Quốc với mục tiêu đạt được các thỏa thuận mới, duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời cải thiện tỷ lệ ủng hộ vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, nhằm hạn chế hoạt động mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối. Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới.

Ông Grant cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu tại Ấn Độ đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và có thể trở thành yếu tố cản trở giá vàng trong dài hạn.