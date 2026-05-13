Cuộc đua doanh thu ngân hàng: BIDV bị 'soán ngôi', VPBank vươn lên ngang ngửa nhóm Big4

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, tổng thu nhập hoạt động toàn ngành trong quý I/2026 đạt khoảng 190.371 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phía sau con số tăng trưởng đó là sự thay đổi đáng kể trong “bảng xếp hạng” doanh thu giữa các nhà băng.

Trong nhiều năm, BIDV thường được nhắc đến như “quán quân doanh thu” nhờ lợi thế quy mô tài sản lớn nhất hệ thống. Quý IV/2024, BIDV đạt tới 26.406 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động – mức cao nhất toàn ngành thời điểm đó và bỏ khá xa VietinBank (21.285 tỷ đồng). Khoảng cách hơn 5.000 tỷ đồng cho thấy ưu thế rất lớn của BIDV ở thời điểm cuối năm ngoái.

Sang năm 2025, cuộc đua bắt đầu cân bằng hơn. Trong quý I/2025, BIDV đạt 17.898 tỷ đồng, thấp hơn VietinBank gần 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ quý II đến quý IV/2025, BIDV lại liên tục lấy lại vị thế dẫn đầu với doanh thu hoạt động duy trì trên 21.000-30.000 tỷ đồng mỗi quý.

Đặc biệt, quý IV/2025 chứng kiến màn tăng tốc mạnh của BIDV khi tổng thu nhập hoạt động lên hơn 30.072 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Trong khi đó, VietinBank đạt 23.425 tỷ đồng, tiếp tục xếp sau đối thủ.

Thế nhưng bước sang quý I/2026, cục diện bất ngờ đảo chiều.

Trong khi BIDV giảm mạnh doanh thu hoạt động từ hơn 30.000 tỷ đồng xuống còn 20.698 tỷ đồng thì VietinBank tiếp tục duy trì đà tăng, đạt 25.102 tỷ đồng – mức cao nhất hệ thống trong quý đầu năm nay.

Điều đáng nói là VietinBank vượt lên dù quy mô tổng tài sản vẫn thấp hơn BIDV hơn 460.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy cuộc đua giữa hai ngân hàng quốc doanh giờ đây không chỉ là câu chuyện “ai lớn hơn”, mà là “ai khai thác tài sản hiệu quả hơn”.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, VPBank đang giữ vững vị trí dẫn đầu về doanh thu hoạt động khi bỏ xa các đối thủ.

Quý I/2024, tổng thu nhập hoạt động VPBank mới đạt khoảng 13.411 tỷ đồng, cao hơn không quá nhiều so với Techcombank (12.262 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến quý IV/2025, VPBank đã nâng quy mô doanh thu lên hơn 22.415 tỷ đồng – vượt khá xa Techcombank (14.795 tỷ đồng).

Dù quý I/2026 doanh thu VPBank giảm nhẹ theo tính mùa vụ xuống còn 19.908 tỷ đồng, ngân hàng này vẫn duy trì vị thế số một trong khối tư nhân và áp sát nhóm Big4.

Trong khi đó, Techcombank lại cho thấy sự ổn định hơn là bứt phá. Sau giai đoạn suy giảm cuối năm 2024, ngân hàng này dần phục hồi trong năm 2025 và quý I/2026 đạt 13.674 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng gần 18% so với cùng kỳ.

MB tiếp tục duy trì vị trí “ngựa bền” trong cuộc đua khi doanh thu hoạt động liên tục dao động quanh vùng 15.000-19.000 tỷ đồng mỗi quý. Quý I/2026, MB đạt 17.430 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

HDBank nổi lên là một trong những ngân hàng tư nhân lớn tăng trưởng doanh thu tốt và ổn định. Từ mức 7.752 tỷ đồng quý I/2024, doanh thu hoạt động của ngân hàng này đã lên gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm nay.

Điểm đáng chú ý là HDBank không tăng trưởng theo kiểu đột biến một vài quý, mà duy trì xu hướng đi lên khá đều trong thời gian dài. Đặc biệt, trong năm 2025, HDBank có giai đoạn bứt tốc rất mạnh. Quý II/2025, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng lần đầu vượt mốc 11.600 tỷ đồng, sau đó tiếp tục lập đỉnh gần 12.339 tỷ đồng trong quý IV/2025.

Đà tăng trưởng của HDBank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này liên tục mở rộng tín dụng ở phân khúc bán lẻ, SME và tài chính tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi từ bancassurance, dịch vụ và hệ sinh thái hàng không - tiêu dùng.

SHB cũng ghi nhận mức tăng hơn 23% so với cùng kỳ, đạt 7.471 tỷ đồng. Dù chưa quay lại mức đỉnh hơn 10.336 tỷ đồng từng đạt được trong quý II/2025, SHB vẫn là một trong những ngân hàng có tốc độ mở rộng doanh thu nhanh nhất nhóm tư nhân.

Tương tự, VIB nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh khi tổng thu nhập hoạt động đạt 5.860 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Trong vòng hai năm trở lại đây, VIB duy trì khá ổn định quy mô doanh thu quanh vùng 5.000 tỷ đồng mỗi quý.

Trong nhóm ngân hàng nhỏ, ABBank gây bất ngờ khi doanh thu hoạt động quý I/2026 tăng vọt lên hơn 3.077 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước và cao nhất nhiều quý gần đây. Với kết quả trên, ABBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh nhất ngành ngân hàng.

BVBank cũng là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng doanh thu nổi bật nhất hệ thống. Tổng thu nhập hoạt động quý I/2026 đạt 898 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là BVBank đã duy trì được đà tăng khá liên tục trong nhiều quý gần đây. Nếu như quý I/2024, doanh thu hoạt động của ngân hàng chỉ ở mức khoảng 533 tỷ đồng thì đến quý IV/2025 đã tăng lên hơn 823 tỷ đồng và tiếp tục đi lên trong quý đầu năm nay. Quy mô doanh thu hiện đã cao hơn khoảng 70% so với cùng kỳ cách đây hai năm.

NCB cũng là cái tên gây chú ý khi tổng thu nhập hoạt động tăng hơn 62% so với cùng kỳ, đạt gần 973 tỷ đồng. Đáng nói hơn, chỉ cách đây hơn một năm, ngân hàng này từng ghi nhận mức âm tới 2.525 tỷ đồng trong quý IV/2024.

Việc NCB nhanh chóng quay trở lại trạng thái có doanh thu dương và cải thiện mạnh trong quý I/2026 cho thấy quá trình tái cơ cấu của ngân hàng đang bắt đầu phản ánh rõ hơn lên kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng đang hụt hơi trong cuộc đua doanh thu. Eximbank giảm từ mức hơn 3.042 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.528 tỷ đồng trong quý I/2026. SeABank cũng giảm mạnh từ 5.820 tỷ đồng quý I/2025 xuống còn 2.914 tỷ đồng.