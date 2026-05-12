Điểm danh những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam: Techcombank, VPBank vượt xa MB và các ngân hàng tư nhân khác

Theo thống kê từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, Vietcombank tiếp tục là nhà băng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống với 234.031 tỷ đồng.

Xếp ngay phía sau là BIDV với 190.623 tỷ đồng và VietinBank với 188.692 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai ngân hàng quốc doanh này với nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu hiện không quá lớn.

Cụ thể, Techcombank ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 186.683 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, chỉ thấp hơn VietinBank khoảng 2.000 tỷ đồng và kém BIDV gần 4.000 tỷ đồng. Trong khi đó, VPBank cũng đạt 186.605 tỷ đồng, gần tương đương Techcombank và bám rất sát hai “ông lớn” quốc doanh.

Không chỉ ngang ngửa với nhóm ngân hàng quốc doanh, quy mô vốn chủ sở hữu của hai VPBank và Techcombank hiện cũng bỏ xa phần còn lại của nhóm ngân hàng tư nhân.

Ngân hàng đứng sau là MB hiện có vốn chủ sở hữu 149.745 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 37.000 tỷ đồng so với Techcombank và VPBank. Khoảng cách này còn lớn hơn với ACB khi ngân hàng này ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 98.751 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng một nửa Techcombank hay VPBank.

Các ngân hàng tư nhân khác như HDBank và SHB lần lượt đạt 83.186 tỷ đồng và 71.723 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tại cuối quý I/2026.

Diễn biến này cho thấy sự cách biệt về tiềm lực tài chính trong khối ngân hàng tư nhân.

Đáng chú ý, tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu của hai ngân hàng này cũng thuộc nhóm cao nhất hệ thống. So với cùng kỳ năm trước, vốn chủ sở hữu của Techcombank đã tăng gần 48.810 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 35%. Trong khi đó, VPBank tăng thêm khoảng 43.667 tỷ đồng, tương ứng hơn 30%.

Động lực tăng vốn của các ngân hàng chủ yếu đến từ việc giữ lại phần lớn lợi nhuận, chia cổ tức bằng cổ phiếu và liên tục mở rộng quy mô thông qua hoạt động M&A trong những năm gần đây.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ vẫn có vốn chủ sở hữu ở mức khiêm tốn. Saigonbank hiện có vốn chủ sở hữu thấp nhất hệ thống với 4.267 tỷ đồng, trong khi BVBank đạt 7.657 tỷ đồng và PGBank đạt 8.081 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu được xem là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực tài chính của ngân hàng. Quy mô vốn lớn giúp các nhà băng có thêm dư địa mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng khắt khe.