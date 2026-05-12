Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng ngày 12/5: Bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước vừa mở cửa đã bật tăng mạnh trở lại, với mức tăng phổ biến gần 2 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp lớn đã đưa giá bán vàng quay lại vùng 167 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng miếng ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng. SJC nâng giá vàng nhẫn lên 163,5 – 166,5 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 163,6 triệu đồng/lượng mua vào và 166,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 1,6 triệu và 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu ngày. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 164 – 166,9 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 12/5, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với phiên chốt cuối ngày hôm qua. Nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết sau nhịp giảm mạnh trước đó.

Cụ thể, SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết vàng miếng ở mức 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, DOJI và Bảo Tín Minh Châu Hải cùng niêm yết ở mức 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở mức 162,2 – 165,1 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch quanh ngưỡng 162 – 165 triệu đồng/lượng. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 161,7 triệu đồng/lượng mua vào và 164,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái với diễn biến giá trong nước, giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai đầy biến động, khi giới đầu tư đánh giá các diễn biến liên quan đến quan hệ ngoại giao Mỹ - Iran và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Giá vàng giao hiện đã tăng lên mốc 4.762 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm hơn 1% trong phiên.

“Hiện đang xuất hiện lực mua bắt đáy cùng hoạt động điều chỉnh vị thế trước khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần này,” ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Thị trường hiện tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Ba và Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Tư.

Về mặt địa chính trị, việc Tổng thống Donald Trump nhanh chóng bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài 10 tuần qua sẽ tiếp tục dai dẳng, đồng thời tiếp tục làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng cao.

“Diễn biến này khiến triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn trở nên khó đoán hơn, đồng thời duy trì rủi ro lạm phát ở mức cao – qua đó củng cố quan điểm lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, yếu tố đã gây áp lực lên vàng trong suốt cuộc xung đột,” các nhà phân tích của ING nhận định trong một báo cáo.

ING cho biết họ vẫn kỳ vọng giá vàng có thể tăng lên 5.000 USD/ounce vào cuối năm, tuy nhiên việc các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ đang làm gia tăng bất ổn trong ngắn hạn.

Các công ty môi giới toàn cầu cũng đã hạ kỳ vọng về việc Mỹ sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi dự báo hiện chia rẽ giữa khả năng có nới lỏng chính sách và khả năng không giảm lãi suất trong năm 2026.

Dù được xem là tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường chịu áp lực khi lãi suất tăng vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi sẽ cao hơn.

Thị trường cũng đang theo dõi chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Trump tới Trung Quốc trong tuần này, nơi ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu các doanh nghiệp bán lẻ trang sức tại Ấn Độ lao dốc sau khi Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng trong vòng một năm nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối. Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới.