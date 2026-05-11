Tối 11-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh theo thế giới

Tối 11-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều công ty vàng khác giao dịch vàng miếng SJC mua vào 162,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với đầu buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% phổ biến ở mức 161,7 triệu đồng/lượng mua vào và 164,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm khi giá thế giới rớt mạnh, lùi sâu khỏi mốc 4.700 USD/ounce. Tối nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng được giao dịch ở mức 4.676 USD/ounce, giảm gần 40 USD/ounce so với phiên trước.

Kim loại quý đi xuống trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô phục hồi. Giá dầu thô Brent tăng lên 98,5 USD/thùng, cao hơn 3,27% so với phiên trước; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng chạm mốc 98 điểm, cao hơn 0,11% so với phiên trước.

Giá vàng trong nước mất hơn 2 triệu đồng trong một ngày

Dự báo về giá vàng sắp tới, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cho rằng nhiều yếu tố từng hỗ trợ đà tăng của vàng vẫn còn hiện hữu, trong đó có căng thẳng địa chính trị và xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương.

Số liệu của WGC cho thấy các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 244 tấn vàng trong quý đầu năm 2026, cao hơn mức trung bình của 5 năm gần đây. Trong thời gian tới, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ duy trì vị thế mua ròng vàng, dù quy mô có thể không mạnh như quý vừa qua mà tương đương mức của năm 2025.

Tuy nhiên, hành vi của nhà đầu tư quốc tế có thể thay đổi do tác động từ lãi suất cao kéo dài. Ngoài ra, những lo ngại liên quan tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), rủi ro nợ công Mỹ hay khả năng đồng USD suy yếu cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,7 triệu đồng/lượng.



