Prudential Việt Nam chi trả gần 16.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm

Năng lực chi trả là nền tảng của niềm tin

Năm 2025, Prudential Việt Nam công bố tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác lên tới 16.489 tỷ đồng. Theo ước tính từ số liệu thị trường, con số này tương đương khoảng 25% tổng chi trả toàn ngành bảo hiểm nhân thọ trong cùng kỳ.

Đây không chỉ là một chỉ số tài chính, mà còn phản ánh quy mô trách nhiệm mà một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang thực hiện mỗi ngày đối với hàng triệu khách hàng và gia đình Việt Nam.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, tăng trưởng doanh thu có thể đạt được trong vài năm, nhưng năng lực duy trì chi trả ổn định cho hàng triệu hợp đồng suốt nhiều thập kỷ lại là một câu chuyện khác. Điều đó đòi hỏi nền tảng vốn mạnh, quản trị rủi ro chặt chẽ và chiến lược đầu tư dài hạn.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Prudential Việt Nam ghi nhận tổng tài sản đạt 198.855 tỷ đồng và tiếp tục duy trì biên khả năng thanh toán trên 200%. Trong ngành bảo hiểm, đây là chỉ số quan trọng cho thấy doanh nghiệp duy trì được "vùng đệm an toàn" nhằm đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn với khách hàng.

Đây cũng là lý do các doanh nghiệp bảo hiểm lớn tại nhiều thị trường phát triển thường được nhìn nhận như những "định chế an sinh tài chính", thay vì chỉ là đơn vị cung cấp sản phẩm.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn mà khách hàng quan tâm nhiều hơn đến giá trị bảo vệ thực tế và trải nghiệm dịch vụ, thay vì chỉ nhìn vào các quyền lợi minh họa trên giấy.

Khách hàng không chỉ nhìn vào quyền lợi trên giấy

Niềm tin vào doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ đến từ khả năng chi trả, mà còn được xây dựng thông qua cách doanh nghiệp đồng hành với khách hàng trong suốt hành trình hợp đồng.

Prudential Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã đẩy mạnh tự động hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thúc đẩy thanh toán gần như không dùng tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi của ngành bảo hiểm toàn cầu: khách hàng không chỉ quan tâm "được bảo vệ bao nhiêu", mà còn muốn biết doanh nghiệp phản hồi nhanh và minh bạch đến mức nào khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Trong đợt bão lũ miền Trung cuối năm 2025, Prudential kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp và hoàn tất chi trả cho khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chỉ trong vòng 4–8 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Các chỉ số về mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng cũng ngày càng trở thành thước đo quan trọng của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo Bain & Company, Prudential Việt Nam hiện dẫn đầu thị trường về chỉ số rNPS – thước đo mức độ sẵn sàng giới thiệu thương hiệu từ chính khách hàng.

Trong ngành dịch vụ tài chính, đây được xem là một "tài sản vô hình" quan trọng, bởi niềm tin cá nhân vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định tham gia bảo hiểm.

Sức mạnh tài chính cho những cam kết dài hạn

Với bảo hiểm nhân thọ, sức mạnh tài chính không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh hiện tại mà còn đóng vai trò như "lớp đệm an toàn" cho các cam kết kéo dài hàng chục năm sau.

Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tính bền vững và năng lực dài hạn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Prudential hiện bảo vệ hơn 2,4 triệu cuộc sống thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng tổng đại lý và 7 đối tác ngân hàng.

Doanh nghiệp này cho biết đang tiếp tục đầu tư vào mô hình tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn minh bạch và chất lượng dịch vụ trong toàn hệ thống.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, quy mô chi trả quyền lợi, năng lực tài chính và chất lượng trải nghiệm khách hàng có thể sẽ trở thành những yếu tố quyết định niềm tin của thị trường đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Và với mức chi trả tương đương khoảng 25% toàn thị trường trong năm 2025, Prudential Việt Nam đang muốn cho thấy niềm tin ấy cần được đo bằng khả năng thực hiện cam kết trong thực tế, thay vì chỉ dừng ở những lời hứa trên giấy.