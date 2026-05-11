Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Đây không chỉ là một thỏa thuận nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm tài chính chuỗi cung ứng, mà còn là bước đi cụ thể hóa mạnh mẽ cam kết của các bên về việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Nam A Bank và IFC đã được ký kết vào tháng 02/2026.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và trong nước đang có những chuyển dịch sâu sắc, ngành ngân hàng nói chung và Nam A Bank nói riêng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuẩn mực quốc tế ngày càng cao.

Với tầm nhìn đó, Nam A Bank đã xác định rõ định hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, bền vững, trong đó tài trợ chuỗi cung ứng đóng vai trò là một trong những trụ cột chiến lược nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt và dài hạn.

Dự án lần này với IFC đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ mô hình cho vay truyền thống dựa trên tài sản đảm bảo, sang mô hình tài trợ dựa trên dòng tiền, các khoản phải thu – phải trả và uy tín của các doanh nghiệp đầu chuỗi. Đây không chỉ là sự thay đổi về sản phẩm, mà là sự chuyển đổi toàn diện về tư duy kinh doanh, cách tiếp cận khách hàng và phương thức quản trị rủi ro.

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kỹ thuật SCF giữa Nam A Bank và IFC lần này có sự đồng tài trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO).

Bà Christina Ongoma - Giám đốc Khu vực, Khối Định chế Tài chính – Phát triển thị trường và Tư vấn, khu vực Đông Á & Thái Bình Dương của IFC phát biểu tại chương trình.

5 trụ cột cốt lõi trong lộ trình nâng tầm năng lực SCF của Nam A Bank

IFC sẽ tư vấn triển khai mô hình SCF chuẩn quốc tế cho Nam A Bank một cách toàn diện và chuyên sâu, thiết kế và nâng tầm mảng tài trợ chuỗi cung ứng với một lộ trình chuyên nghiệp, bao gồm 5 trụ cột cốt lõi:

Hoạch định chiến lược 3–5 năm: Phân tích toàn diện thị trường để xác định các phân khúc trọng điểm. IFC sẽ phác thảo mô hình tăng trưởng thiết kế riêng cho các lĩnh vực mũi nhọn như bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nông nghiệp và nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thiết kế hệ sinh thái sản phẩm SCF toàn diện: Chuẩn hóa bộ sản phẩm theo thông lệ quốc tế, đa dạng hóa hình thức tài trợ: Tài trợ nhà cung cấp, Tài trợ nhà phân phối, Mua lại khoản phải thu, Chiết khấu linh hoạt và Tài trợ ngược nâng cao. Đi kèm là một khung quản trị rủi ro chuyên biệt nhằm đảm bảo an toàn tín dụng.

Chuẩn hóa quy trình vận hành: Tái thiết kế toàn bộ quy trình từ khâu tiếp cận, thẩm định, phê duyệt đến vận hành và kiểm soát rủi ro. Mục tiêu hướng đến sự đồng bộ, minh bạch và nâng cao năng lực xử lý giao dịch giữa các khối nghiệp vụ.

Đào tạo và chuyển giao năng lực: Trang bị kiến thức chuyên sâu theo mô hình quốc tế cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nam A Bank. Đồng thời, tổ chức các buổi làm việc chuyên đề trực tiếp với các "Anchor" (doanh nghiệp đầu chuỗi) để mở rộng mạng lưới.

Xây dựng nền tảng số hóa e-SCF: IFC trực tiếp hỗ trợ thiết lập bộ yêu cầu nghiệp vụ (BRD), yêu cầu chức năng (FRD) và kiến trúc hệ thống. Đây là "chìa khóa" giúp Nam A Bank chuẩn bị sẵn sàng cho việc lựa chọn và triển khai nền tảng công nghệ trong giai đoạn tiếp theo một cách tối ưu nhất.

"Đòn bẩy" tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp đầu chuỗi và SMEs

Việc triển khai mô hình SCF chuẩn quốc tế còn là giải pháp tài chính toàn diện, tháo gỡ trực tiếp "điểm nghẽn" về vốn cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Đối với Doanh nghiệp đầu chuỗi (Anchor), giải pháp SCF giúp tối ưu hóa vốn lưu động, hỗ trợ dòng vốn kịp thời, đảm bảo tính liên tục và ổn định của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Toàn cảnh kick off Dự án tư vấn tài trợ Chuỗi cung ứng (SCF).

Đối với Nhà cung cấp và Nhà phân phối (SMEs): Đây là "đòn bẩy" thiết thực giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn đáng kể so với vay vốn truyền thống, nhờ vào uy tín tín dụng của doanh nghiệp đầu chuỗi. Đặc biệt, tài trợ chuỗi thường không đòi hỏi khắt khe về tài sản đảm bảo, giúp SMEs nhanh chóng giải quyết bài toán thanh khoản để tập trung vào sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, với định hướng số hóa e-SCF thông qua tư vấn của IFC, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình nộp hồ sơ, giải ngân và quản lý dòng tiền hoàn toàn trực tuyến. Điều này giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, minh bạch hóa luồng thông tin và tiết giảm đáng kể các thủ tục hành chính phức tạp.

Là một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, IFC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.