Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 11/5

Cập nhật đầu giờ sáng 11/5, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục neo quanh mốc 167,5 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Phú Quý hiện cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 164,5 – 167,4 triệu đồng/lượng.

Khép lại tuần trước, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên biến động. Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại phần lớn doanh nghiệp đã tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 5, đưa giá bán phổ biến quay lại vùng 167,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ở mức cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ tâm lý nắm giữ vàng của nhà đầu tư trong nước.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, khi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt giúp thị trường giảm bớt lo ngại về lạm phát và áp lực lãi suất cao. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.719,68 USD/ounce, nâng mức tăng cả tuần lên khoảng 2,3%.

Đến đầu giờ sáng nay, giá đã giảm về ngưỡng 4.697 USD/ounce.﻿

Theo giới phân tích, vàng đang phản ứng giống một tài sản rủi ro hơn là kênh trú ẩn truyền thống. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng triển vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông đã kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đồng USD suy yếu cùng đà giảm của giá năng lượng cũng góp phần hỗ trợ vàng, khi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 14% khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay, giảm mạnh so với mức khoảng 22% của phiên trước đó. Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ tích cực hơn dự kiến cũng khiến giá vàng biến động mạnh sau công bố dữ liệu.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng rõ về xu hướng tích cực. Trong số 11 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 64% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ 9% cho rằng giá giảm. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 69% kỳ vọng vàng đi lên.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trước khi bật tăng mạnh nhờ lãi suất và đồng USD cùng suy yếu. Ông cho biết hoạt động mua vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong nhịp điều chỉnh trước đó đang củng cố triển vọng tăng giá ngắn hạn, với mục tiêu gần vùng 4.850 USD/ounce.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cảnh báo vàng có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh khi giá đang tiến sát đường trung bình động 50 ngày quanh 4.812 USD/ounce — vùng cản mà thị trường chưa thể vượt qua kể từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, ông cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ nếu vàng duy trì trên vùng đáy 4.533 USD/ounce thiết lập đầu tháng 5.

Trong khi đó, ông Sean Lusk từ Walsh Trading đánh giá thị trường vàng vẫn phụ thuộc lớn vào triển vọng kinh tế Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông, nếu các rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng và lạm phát quay trở lại như giai đoạn 2021–2022, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó tạo áp lực lên giá vàng trong thời gian tới.