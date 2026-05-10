Giá vàng trồi sụt liên tục, tuần tới dự báo sẽ có thay đổi bất ngờ

Tính đến hơn 10h30’ sáng 10/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức từ 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, nhưng giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở trong nước cũng niêm yết vàng miếng SJC quanh mức từ 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nếu so với mức đỉnh cách gần 4 tháng, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 24 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng cùng xu hướng với vàng miếng và đang trong tình trạng đi ngang. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý đang được giao dịch quanh mức từ 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, bằng với vàng miếng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức từ 164,5 – 167,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng 10/5 vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Nhìn chung, mặc dù giá tăng trở lại nhưng thị trường vàng trong nước tuần qua vẫn khá trầm lắng. Thị trường vẫn chưa thực sự sôi động, khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó. Theo đó, nhiều người lựa chọn quan sát, thay vì mua bán mạnh, vì lo ngại rủi ro khi giá vàng thế giới vẫn đang chịu tác động từ chính sách lãi suất của Mỹ, diễn biến đồng USD cùng với căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Trên thực tế, diễn biến của vàng trong nước vẫn đang tiếp tục bám sát xu hướng thế giới. Giá vàng quốc tế chốt tuần giao dịch đứng ở mức khoảng 4.715 USD/ounce, tức là tăng gần 100 USD/ounce so với phiên liền trước, qua đó tạm dừng chuỗi giảm kéo dài nhiều ngày.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay giảm?

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ảnh: Yonhap

Theo kết quả của cuộc khảo sát tại Phố Wall mới đây với 11 chuyên gia tham gia, có 64% dự báo rằng giá vàng sẽ tăng, 9% nhận định giảm và số còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Tương tự, tâm lý lạc quan cũng xuất hiện ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Kết quả từ cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street với 153 người tham gia, cho thấy có 69% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, chỉ 1% dự báo giảm và 13% cho rằng giá sẽ ổn định.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, giá vàng có nhiều khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Theo vị chuyên gia này, vàng đang hồi phục khá đều sau thông tin căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Alex Kuptsikevich nhận định, vàng cần củng cố trên mốc 4.860 USD/ounce để duy trì xu hướng tăng. Theo ông, khả năng cao trong tuần tới, giá kim loại quý sẽ tiếp tục tiến sát hoặc thậm chí vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce.

Về dài hạn, trong báo cáo mới nhất của Morgan Stanley, theo bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa mảng kim loại và khai khoáng, dự báo giá vàng có thể kết thúc năm nay ở vùng 5.200 USD/ounce, tức là cao hơn khoảng 10% so với hiện tại.

Theo vị chuyên gia này, việc giá kim loại quý điều chỉnh trong một số nhịp gần đây dù căng thẳng địa chính trị leo thang là điều không quá bất ngờ. Bởi vì xung đột tại Iran đã gây cú sốc về nguồn cung năng lượng, knên hiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ suy yếu. Điều này cũng làm giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng và khiến chính sách tiền tệ trở thành yếu tố chi phối giá mạnh hơn.

Quay trở lại dự báo tuần tới, theo các chuyên gia, triển vọng giá vàng vẫn dao động trong phạm vi hẹp, nhưng khá bấp bênh. Đáng chú ý, vàng cần phải giữ vững vùng 4.700 USD/ounce nhằm duy trì hy vọng phục hồi.

Các mức cần theo dõi tiếp theo của giá vàng bao gồm 4.780 USD, 4.850 USD và sau đó là 4.900 USD. Theo các chuyên gia, nếu lạm phát của Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh lên, hoặc giá dầu tăng, thì vàng có thể giảm trở lại ở mức 4.600 - 4.570 USD/ounce.

Ngược lại, nếu một thỏa thuận có ý nghĩa với Iran và các số liệu kinh tế yếu hơn của Mỹ sẽ đưa mức giá 4.900 USD/ounce của vàng trở lại.

Trong tuần tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi nhiều thông tin quan trọng có thể tác động lớn tới giá vàng. Đó là lạm phát của Mỹ, doanh số bán lẻ, diễn biến về chiến sự Iran và đặc biệt là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.