Ngân hàng nào tăng trưởng cho vay mạnh nhất trong những tháng đầu năm?

Thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng trên sàn cho thấy, tăng trưởng tín dụng đã có sự khởi sắc ngay trong những tháng đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng của các ngân hàng đạt hơn 14,67 triệu tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, tăng hơn 513.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 4%.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng khá cao ngay trong quý đầu năm – giai đoạn thường chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ khiến nhu cầu tín dụng tăng chậm hơn các quý còn lại.

Trong số các ngân hàng khảo sát, VPBank là nhà băng tăng mạnh nhất xét về quy mô tuyệt đối. Tính đến cuối quý I/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này đạt 1.040.917 tỷ đồng, tăng thêm 97.016 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức tăng 10%.

Đây cũng là lần đầu tiên quy mô cho vay khách hàng của VPBank vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Với mức tăng gần 100.000 tỷ đồng chỉ sau ba tháng, VPBank bỏ xa phần lớn ngân hàng còn lại về tốc độ mở rộng dư nợ theo giá trị tuyệt đối.

Đứng thứ hai về mức tăng tuyệt đối là Vietcombank. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng thêm 81.401 tỷ đồng trong quý đầu năm, lên 1.754.926 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5%.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank cũng là nhà băng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất. Trong khi đó, BIDV – ngân hàng có quy mô cho vay lớn nhất hệ thống – ghi nhận dư nợ đạt 2.429.610 tỷ đồng, tăng thêm 56.655 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức tăng 2%.

VietinBank cũng tiếp tục mở rộng tín dụng trong quý đầu năm khi dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm 36.222 tỷ đồng, lên hơn 2,03 triệu tỷ đồng, tăng 2%.

Một ngân hàng khác gây chú ý là HDBank khi ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng khá mạnh. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng từ 546.371 tỷ đồng lên 601.140 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm, tương ứng tăng thêm 54.770 tỷ đồng, tương đương mức tăng 10%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, MB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 1.120.563 tỷ đồng vào cuối quý I, tăng thêm 36.543 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức tăng 3%.

Techcombank ghi nhận dư nợ cho vay đạt 796.864 tỷ đồng, tăng thêm 29.247 tỷ đồng, tương ứng tăng 4%. Trong khi đó, ACB tăng thêm 22.249 tỷ đồng dư nợ, lên hơn 709.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 3%.

Đáng chú ý, nếu xét theo tốc độ tăng trưởng, NCB là ngân hàng dẫn đầu toàn hệ thống trong quý I/2026. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng từ 97.545 tỷ đồng lên 116.876 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 19.332 tỷ đồng và tăng trưởng tới 20% chỉ sau một quý.

Mức tăng này cao gấp nhiều lần mặt bằng chung toàn ngành và vượt xa các ngân hàng còn lại về tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối, dư nợ của NCB vẫn thuộc nhóm thấp trong hệ thống.

Ngoài NCB, chỉ có VPBank và HDBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng hai chữ số trong quý đầu năm, cùng đạt mức tăng 10%.

Một số ngân hàng khác ghi nhận tăng trưởng tín dụng tương đối tích cực gồm MSB và Vietcombank cùng tăng 5%; Techcombank và VietBank cùng tăng 4%; MB, ACB, LPBank, TPBank, OCB, Eximbank, BacABank và ABBank cùng tăng khoảng 3%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tăng trưởng chậm gồm VIB và SeABank khi dư nợ chỉ tăng khoảng 1%; BIDV, VietinBank, SHB, NamABank, VietABank, BVBank và Kienlongbank cùng tăng khoảng 2%.

Sacombank gần như đi ngang trong quý đầu năm khi dư nợ cho vay chỉ tăng thêm 568 tỷ đồng, tương ứng mức tăng chưa tới 0,1%, đạt 626.960 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PGBank là ngân hàng duy nhất ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng sụt giảm trong quý I/2026. Theo đó, dư nợ cho vay của ngân hàng này giảm từ 46.341 tỷ đồng xuống 44.383 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 1.958 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4%.