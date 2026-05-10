NHNN: Tỷ lệ LDR của BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank đang sát ngưỡng tối đa

Ngân hàng Nhà nước vừa qua đã công bố Dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR). So với cách tiếp cận trước đây, chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cấp tín dụng và tổng nguồn vốn huy động theo quy định, thay vì chỉ giới hạn ở cho vay và tiền gửi. Các cấu phần tính toán về cơ bản kế thừa quy định hiện hành, bao gồm cả các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cam kết ngoại bảng ở phía cấp tín dụng, cũng như các nguồn vốn ngoài tiền gửi ở phía huy động.

Về tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự thảo có điều chỉnh trong cách tính vào nguồn vốn huy động của ngân hàng.

Trước đây, theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN, phần tiền gửi có kỳ hạn của KBNN được phép tính vào nguồn vốn huy động của ngân hàng nhưng bị giảm dần theo lộ trình, và sẽ bị loại bỏ hoàn toàn từ năm 2026.

Tuy nhiên, trong dự thảo mới, cách tiếp cận đã mềm hơn. Đối với tiền gửi có kỳ hạn của KBNN, thay vì loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình trước đây, dự thảo quy định loại trừ 80% giá trị khoản tiền gửi này khỏi nguồn vốn huy động, tức ngân hàng được tính phần còn lại 20%.

Ngân hàng Nhà nước cho hay, trong bối cảnh thị trường tiền tệ có dấu hiệu khó khăn như hiện nay và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Thông tư 22 cần được cân nhắc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Cuối tháng 3/2026, lượng tiền gửi của kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng là 626.716 tỷ đồng, trong đó riêng khối NHTM Nhà nước là 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi KBNN tại các TCTD.

Theo NHNN, tỷ lệ LDR của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank đang có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2026 và tại thời điểm 31/3/2026, tỷ lệ này lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%; 83,28% gần sát ngưỡng tối đa là 85%.

Tuy nhiên, qua rà soát, tiền gửi KBNN là nguồn tiền ngắn hạn (có kỳ hạn tối đa là 03 tháng) và không ổn định (có thể rút trước thời hạn để đáp ứng nhu cầu thu chi ngân sách nhà nước hoặc do hết kỳ hạn gửi tại NHTM nhưng NHTM đó không tiếp tục trúng thầu nhận tiền gửi KBNN ).

Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế khi tính tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (tỷ lệ NSFR) có cho phép tính đến một phần tiền gửi Chính phủ và các tổ chức công lập của Chính phủ vào nguồn vốn ổn định sẵn có của TCTD.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng kéo dài thời gian được tính 20% tiền gửi KBNN khi tính tỷ lệ LDR trên cơ sở kế thừa quy định tại điểm a(iii) khoản 4 Điều 20 Thông tư 22 là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Đồng thời, quy định này cũng tạo ra dư địa để nguồn tiền gửi KBNN tại các NHTM có thể được sử dụng để đáp ứng thêm nhu cầu vốn và hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ.