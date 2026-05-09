Không chỉ BIDV và MB, nhiều ngân hàng tư nhân lớn cũng bị rút ròng tiền gửi hàng chục nghìn tỷ đồng

12 ngân hàng sụt giảm tiền gửi trong quý I/2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, tổng tiền gửi khách hàng tại thời điểm 31/3/2026 đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 75.980 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 0,6%.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ một số ngân hàng có tốc độ huy động cao, trong khi có tới 12/27 ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm trong quý đầu năm.

Đứng đầu về mức giảm tuyệt đối là BIDV khi tiền gửi khách hàng giảm tới 82.031 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,7% so với cuối năm 2025, xuống còn 2,14 triệu tỷ đồng. Dù vậy, BIDV vẫn là ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hệ thống.

Đây cũng là ngân hàng duy nhất ghi nhận mức sụt giảm tiền gửi trên 80.000 tỷ đồng trong quý đầu năm nay. Trước đó, BIDV đã duy trì tốc độ tăng trưởng huy động khá mạnh trong nhiều quý liên tiếp.

MB cũng ghi nhận tiền gửi khách hàng giảm 15.450 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,7%, xuống còn 905.918 tỷ đồng.

Ngoài BIDV và MB, nhiều ngân hàng tư nhân quy mô lớn cũng chứng kiến dòng tiền gửi suy giảm trong quý I. Trong đó, Techcombank giảm 19.103 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,1%, xuống còn 599.808 tỷ đồng; Sacombank giảm 17.553 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,8%, còn 600.789 tỷ đồng; ACB giảm 16.071 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,7%, xuống 569.110 tỷ đồng.

TPBank là một trong những ngân hàng có tỷ lệ sụt giảm mạnh nhất hệ thống khi tiền gửi khách hàng giảm 12.012 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,3%, xuống còn 267.038 tỷ đồng.

VietBank thậm chí ghi nhận mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ trong nhóm khảo sát khi tiền gửi khách hàng giảm 4,9%, tương ứng giảm 4.928 tỷ đồng, xuống còn 96.522 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng bị thu hẹp như SeABank giảm 5.931 tỷ đồng (-3,1%), MSB giảm 2.776 tỷ đồng (-1,4%), PGBank giảm 1.425 tỷ đồng (-2,9%), Saigonbank giảm 978 tỷ đồng (-3,7%) hay NamABank giảm nhẹ 945 tỷ đồng (-0,5%).

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng vẫn duy trì được đà tăng trưởng huy động khá tích cực trong quý đầu năm.

HDBank là ngân hàng tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối khi tiền gửi khách hàng tăng 60.835 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,8%, lên hơn 621.549 tỷ đồng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng quy mô lớn.

VPBank đứng thứ hai về mức tăng tuyệt đối với lượng tiền gửi tăng thêm 54.675 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,7%, lên 682.719 tỷ đồng.

VietinBank cũng ghi nhận tiền gửi tăng thêm 30.445 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,7%, đạt hơn 1,82 triệu tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng có quy mô huy động lớn thứ hai hệ thống.

SHB tăng 28.045 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,9%; VIB tăng 21.796 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4%.

Trong nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, ABBank gây chú ý khi tiền gửi khách hàng tăng 13.247 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,9%, lên 146.668 tỷ đồng. OCB tăng 5,8%, NCB tăng 5,9%, trong khi VietABank tăng 3,3%.

Tiền gửi tăng chậm, ngân hàng gặp khó

Việc tiền gửi khách hàng tăng chậm tại nhiều ngân hàng trong quý I hàng năm không phải là điều hiếm gặp, mà phần nào mang tính mùa vụ.

Quý đầu năm thường là giai đoạn người dân và doanh nghiệp gia tăng nhu cầu chi tiêu, thanh toán trước và sau Tết Nguyên đán, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập hàng, trả lương và thanh toán công nợ. Điều này khiến một phần tiền gửi tạm thời được rút ra khỏi hệ thống ngân hàng.

Diễn biến này từng xuất hiện trong nhiều năm trước, đặc biệt tại các ngân hàng có tỷ trọng tiền gửi doanh nghiệp lớn. Dòng tiền của nhóm khách hàng doanh nghiệp thường biến động mạnh theo chu kỳ sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính đầu năm.

Tuy nhiên, khác với mọi năm với chỉ một vài ngân hàng sụt giảm, quý I/2026 chứng kiến tới 12 ngân hàng bị thu hẹp quy mô tiền gửi khách hàng. Đây cũng là quý có mức tăng trưởng tổng tiền gửi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong bối cảnh trên, quý I/2026 đã ghi nhận cuộc đua lãi suất huy động trong ngành ngân hàng với gần như tất cả nhà băng đều tham gia, bao gồm cả nhóm Big4 (Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank). Theo đó, đến cuối tháng 3/2026, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,2 – 0,6 điểm % so với hồi đầu năm, chủ yếu tại các kỳ hạn 6–12 tháng. Một số ngân hàng thậm chí tăng mạnh 1–1,50 điểm %, đưa lãi suất kỳ hạn 12–24 tháng lên mức 8–9% nhằm cải thiện cơ cấu vốn trung và dài hạn.

Tuy nhiên, bước sang đầu tháng 4, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, phổ biến từ 0,1–0,5%, đặc biệt ở các kỳ hạn 12–24 tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT VietinBank cho rằng mặt bằng lãi suất tăng nhanh thời gian qua phản ánh áp lực thanh khoản cũng như cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng. Điều này trực tiếp làm gia tăng chi phí vốn.

Theo ông Tùng, xu hướng lãi suất sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố ở trong nước và thế giới, đặc biệt trong diễn biến tại Iran.

Trong kịch bản cơ sở, VietinBank cho rằng chi phí vốn có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn. Tốc độ tăng thêm có thể chậm lại và có thể ổn định dần khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu cú sốc kéo dài thì áp lực lãi suất có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2026.

Phân tích sâu hơn, lãnh đạo VietinBank chỉ ra nguyên nhân quan trọng nằm ở việc tăng trưởng tín dụng trong thời gian dài vượt tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Điều này khiến thanh khoản hệ thống chịu áp lực và buộc Ngân hàng Nhà nước phải điều hành thận trọng hơn.

Ông Tùng cũng cho rằng, thời gian qua NHNN đã điều hành linh hoạt các cái giải pháp để giữ ổn định thanh khoản hệ thống, ổn định mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên những diễn biến phức tạp từ thị trường quốc tế đã và đang tạo áp lực lớn đối với việc điều hành của NHNN.

“Theo đánh giá của chúng tôi, với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho nền kinh tế thì NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống thông qua những công cụ điều hành như tỷ giá, lãi suất, OMO, tái cấp vốn, room tín dụng, các quy định về thanh khoản. Các ngân hàng thương mại cũng kiến nghị xem xét nới lỏng cách tính tiền gửi Kho bạc để giảm bớt áp lực về LDR”, ông Tùng cho hay.

Lãnh đạo BIDV cũng cho rằng mặt bằng lãi suất thời gian qua chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thanh khoản thị trường có thời điểm căng thẳng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng.

Theo lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Việt Nam, vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã quán triệt các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, không để tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp. Cơ quan quản lý cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bao gồm có thể điều chỉnh quy định để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới. Lãnh đạo BIDV kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định và có thể giảm nhẹ so với giai đoạn đầu năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh từ năm 2022 cho đến nay, Vietcombank luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhất thị trường. Mặc dù, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ giảm tính cạnh tranh nhưng có những giai đoạn cần vì mục tiêu chung.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, Vietcombank đang phối hợp cùng các ngân hàng thương mại nhà nước khác để duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn thấp cho khách hàng. Mục tiêu lớn nhất là duy trì tính an toàn của hệ thống.

"Là một ngân hàng thương mại nhà nước, luôn có ý thức ngoài nhiệm vụ kinh doanh thì còn thực thi các chỉ đạo của NHNN để đảm bảo các mục tiêu duy trì sự ổn định của hệ thống các ngân hàng thương mại", ông cho hay.

“Theo tôi được biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang rất tích cực chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị để có được các giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ cho hệ thống các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, làm sao để không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn”, ông Tùng nói thêm.