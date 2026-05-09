Hệ lụy từ “Tín dụng đen” len lỏi trong giới trẻ học đường: Dễ vay - Khó thoát

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên lợi dụng các ứng dụng vay tiền trực tuyến hoặc tìm đến các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” để phục vụ nhu cầu ăn chơi, đua đòi đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Cảnh báo hệ lụy từ “Tín dụng đen” len lỏi trong giới trẻ học đường. (Ảnh: CA)

Theo ghi nhận, nhiều ứng dụng cho vay tiền hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người vay đã có thể nhận tiền. Bên cạnh đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, bạn bè hoặc tại các tụ điểm vui chơi, không khó để bắt gặp những lời mời gọi như “cần là có tiền”, “vay dễ, trả góp nhẹ”. Lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh, thiếu hiểu biết về tài chính, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào “bẫy” vay lãi suất cao để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân như ăn chơi, mua sắm, độ xe, chơi game…

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại. Em T.H.M - học sinh trường nghề (trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) do muốn có tiền chi tiêu cá nhân, ghi điểm với bạn gái đã tìm đến một điểm cho vay “tín dụng đen” và nhờ bạn bè bảo lãnh.

Ban đầu, M vay 3 triệu đồng, sau đó tiếp tục vay thêm nhiều lần vì thấy việc vay tiền dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền nợ đã lên đến hàng chục triệu đồng. Khi bị các đối tượng cho vay liên tục thúc ép, đòi nợ, M buộc phải thông báo cho gia đình để trả nợ.

Tương tự, em N.H.V - học sinh trường trung học phổ thông (trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) dù đang là học sinh, nhưng đã nhiều lần vay tiền theo hình thức “lãi nằm” để mua điện thoại, độ xe máy, dẫn đến áp lực tài chính lớn.

Theo cơ quan chức năng, lãi suất của các khoản vay “tín dụng đen” thường ở mức rất cao, có thể lên tới hàng nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương hàng trăm phần trăm mỗi năm. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ sử dụng nhiều biện pháp như gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, làm phiền người thân, bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực.

Nhiều ứng dụng cho vay tiền hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. (Ảnh: CA)

Hệ lụy từ các khoản vay này không chỉ dừng lại ở áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng như bỏ học, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là vấn đề đáng báo động, cần được các cấp, ngành và gia đình quan tâm, ngăn chặn kịp thời.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi vay tiền qua ứng dụng hoặc vay “nóng”, không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không vay tiền để phục vụ các nhu cầu tiêu xài vượt quá khả năng tài chính. Khi có nhu cầu vay vốn, nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Mỗi bạn trẻ cần trang bị cho mình bản lĩnh và kiến thức cần thiết để không trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”; đừng để những khoản vay dễ dãi ban đầu trở thành gánh nặng kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chính mình.