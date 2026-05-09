Thông báo quan trọng từ BIDV đến toàn bộ khách hàng

Theo Khả Văn | 09-05-2026 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

BIDV đã có cảnh báo nóng đến khách hàng về chiêu trò lừa đảo tinh vi có thể dẫn dụ người dùng để đánh cắp hàng loạt thông tin bảo mật quan trọng, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức phát đi một thông báo khẩn cấp nhằm cảnh báo toàn bộ khách hàng về tình trạng tội phạm công nghệ cao đang manh động lợi dụng hình thức email giả mạo để chiếm đoạt tài sản. Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý lo lắng của người dùng để đánh cắp hàng loạt thông tin bảo mật quan trọng.

Theo ghi nhận từ hệ thống của BIDV trong thời gian gần đây, rất nhiều khách hàng đã nhận được các email mạo danh ngân hàng với những tiêu đề mang tính chất thúc giục như yêu cầu xác minh danh tính, xác nhận giao dịch hoặc cập nhật thông tin bảo mật. Điểm chung nguy hiểm của những email này là luôn đính kèm một nút bấm hoặc một đường link được thiết kế đồ họa y hệt như các thông báo chính thức. Khi người dùng sơ ý bấm vào, các đường link này sẽ lập tức tải mã độc xuống thiết bị hoặc trực tiếp dẫn đến những trang web lừa đảo. Tại đây, hệ thống giả mạo sẽ giăng bẫy để thu thập toàn bộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP cũng như thông tin thẻ tín dụng. Chỉ cần một phút bất cẩn làm theo yêu cầu, nguy cơ khách hàng bị chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản và mất trắng số tiền đang có là điều chắc chắn xảy ra.

Để tự bảo vệ mình trước ma trận lừa đảo này, BIDV đã chỉ rõ một dấu hiệu nhận diện đặc biệt quan trọng giúp người dùng dễ dàng phát hiện chiêu trò. Khách hàng cần ghi nhớ nguyên tắc vàng là toàn bộ các thông báo chính thức của nhà băng này chỉ được phát hành từ một địa chỉ duy nhất có phần đuôi là @bidv.com.vn. Đặc biệt hơn, ngân hàng khẳng định tuyệt đối không bao giờ gửi kèm bất kỳ nút bấm hay đường link nào yêu cầu người dùng phải đăng nhập, xác minh hay cung cấp thông tin bảo mật qua email. Do đó, người dùng phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào bất kỳ liên kết đáng ngờ nào và không bao giờ cung cấp thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chưa được xác minh rõ ràng.

