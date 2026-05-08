Một ngân hàng sắp trả cổ tức tiền mặt, quy mô gần 5.000 tỷ đồng

Quang Hưng | 08-05-2026 - 11:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này sẽ chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB ) vừa công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7% mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức của cổ đông là 20/5/2026. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 10/06/2026.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua cùng với tất cả các tờ trình và nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Đồng thời, ngân hàng dự kiến sẽ chia thêm 60% cổ phiếu thưởng trong năm 2026 theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua.

Techcombank cũng đã khẳng định lộ trình phát triển kinh doanh giai đoạn mới với nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh nhiều thách thức. Ngân hàng vừa công bố kết quả knh doanh quý 1/2026 với nhiều chỉ số tích cực, bền vững cho thấy hiệu quả từ chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của ngân hàng.

Kết thúc quý 1/2026, tổng thu nhập hoạt động Techcombank đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận trước thuế lên mức kỷ lục 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,19 triệu tỷ đồng. Tín dụng tăng 2,89%, với điểm nhấn là việc giảm tỷ trọng cho vay bất động sản giảm xuống 28,9%, trong khi bán lẻ và SME tăng trưởng mạnh, đạt 395,3 nghìn tỷ đồng.

Huy động vốn đạt 651 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%, tỷ lệ CASA duy trì trong nhóm dẫn đầu với mức 37,9%. Các chỉ số an toàn tiếp tục được đảm bảo với LDR ở mức 80,5%, CAR đạt 15,2%, tỷ lệ nợ xấu 1,16% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%.

Quang Hưng

Vị Chủ tịch trở lại "ghế nóng" sau 7 năm, lương bình quân nhân viên một ngân hàng Việt liền tăng thêm 15 triệu/tháng

