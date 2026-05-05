Nhà đầu tư chú ý: Ngân hàng trả cổ tức tiền mặt cao nhất năm 2026 sắp lăn chốt, thanh toán ngay trong tháng 5

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB) vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30% – mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của ngân hàng này.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 4/5/2026, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 15/5/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5/2026.

Với tỷ lệ 30%, tổng số tiền LPBank dự kiến chi trả cho cổ đông lên tới gần 8.962 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2025, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng số lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 7.468 tỷ đồng.

Việc chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 30% giúp LPBank trở thành ngân hàng có mức cổ tức tiền mặt cao nhất hệ thống trong năm 2026, đồng thời nằm trong nhóm hiếm hoi duy trì chính sách chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt với quy mô lớn.

Chia sẻ tại đại hội đồng thường niên ngày 28/4 vừa qua, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà cho biết việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt là nỗ lực rất lớn của ngân hàng. Tuy nhiên thì để hoạt động an toàn, hiệu quả thì ban lãnh đạo cũng tính toán để LPBank luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.