Ngân hàng nào trả cổ tức cao nhất năm 2026?

Mùa đại hội đồng cổ đông 2026 ghi nhận một bức tranh cổ tức sôi động trong ngành ngân hàng, với nhiều kế hoạch chi trả được công bố ở mức cao. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng thể hiện rõ khi không ít nhà băng vẫn “im lặng” hoặc chưa thể chia cổ tức.

Tâm điểm đáng chú ý nhất thuộc về Techcombank khi ngân hàng này sẽ chi trả tổng cộng tới 67%, gồm 7% tiền mặt và 60% bằng cổ phiếu. Đây là mức cao nhất toàn ngành tính đến thời điểm hiện tại, bỏ xa phần còn lại. Động thái chia cổ tức “khủng” diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này duy trì nền tảng lợi nhuận cao trong nhiều năm liên tiếp.

Với riêng phần tiền mặt, Techcombank dự kiến chi khoảng 4.960 tỷ đồng, tương đương 700 đồng/cổ phiếu, duy trì năm thứ ba liên tiếp trả cổ tức tiền mặt sau nhiều năm giữ lại lợi nhuận. Trong khi đó, phần cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 60% sẽ giúp ngân hàng tăng vốn điều lệ lên hơn 113.000 tỷ đồng – mức cao hàng đầu hệ thống.

VPBan k tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với tổng tỷ lệ chi trả khoảng 31%, gồm 5% tiền mặt và hơn 26% cổ phiếu. Với tỷ lệ 5%, quy mô tiền mặt chi trả của VPBank ước tính lên tới 4.000 tỷ đồng. Phần còn lại được thực hiện qua phát hành cổ phiếu thưởng, qua đó giúp ngân hàng tiếp tục mở rộng vốn điều lệ.

HDBank và LPBank cùng ở mức 30%, tuy nhiên cách thức chi trả có sự khác biệt: HDBank chia hoàn toàn bằng cổ phiếu, trong khi LPBank lại trả toàn bộ bằng tiền mặt với số tiền lên tới gần 9.000 tỷ đồng– mức rất hiếm trong bối cảnh nhiều ngân hàng ưu tiên giữ lại lợi nhuận. Với mức chi trả trên, LPBank là ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cao nhất trong năm nay và là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử của ngân hàng này.

Kienlongbank cũng gây chú ý khi lên kế hoạch chia cổ tức tới 29,5% bằng cổ phiếu.

MB là một trong số ít ngân hàng duy trì cổ tức tiền mặt trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2026, ngân hàng dự kiến chia tổng cộng 25%, trong đó 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Mức 10% tiền mặt đưa MB vào nhóm chi trả tiền mặt cao nhất hệ thống, với tổng giá trị ước tính lên tới hơn 8.000 tỷ đồng.

Tương tự, ACB cũng được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, ngân hàng dự kiến chi gần 3.600 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). Tổng quy mô chi trả lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác cũng công bố mức tương đương như MSB (20% cổ phiếu), NamABank (20%), SeABank (20,5%). Nhóm này đều lựa chọn chia bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Một ngân hàng quy mô lớn khác là SHB cũng dự kiến chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Không nằm ngoài xu hướng, cổ đông VIB đã thông qua phương án chia cổ tức tổng thể năm 2025 với 9% bằng tiền mặt, đi kèm 9,5% cổ phiếu thưởng. Với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng, VIB là một trong số ít ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.

Một số ngân hàng có mức chi trả thấp hơn, dưới 15%, như ABBank, OCB, VietABank (15%) hay VietBank (10%). BacABank và PGBank nằm trong nhóm thấp với 7,5%.

Trong mùa cổ tức năm 2026, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn chưa công bố cụ thể kế hoạch chi trả, dù luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về lợi nhuận.

ĐHĐCĐ thường niên Vietcombank năm 2026 đã thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2023. Cụ thể, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; tuy nhiên ngân hàng chưa chốt tỷ lệ phân phối. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Trong khi đó, VietinBank và BIDV chưa công bố kế hoạch cổ tức trong năm 2026. Hai ngân hàng này đã có nhiều năm liên tiếp đề nghị giữ lại lợi nhuận thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chủ yếu do áp lực tăng vốn và yêu cầu đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR).

Điểm đáng chú ý trong mùa cổ tức năm nay là xu hướng trả cổ tức bằng cổ phiếu tiếp tục chiếm ưu thế. Hàng loạt ngân hàng như HDBank, MSB, NamABank, SeABank… lựa chọn chia chủ yếu hoặc hoàn toàn bằng cổ phiếu, với tỷ lệ phổ biến từ 15 - 30%.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu tăng vốn điều lệ trong bối cảnh các ngân hàng cần cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) để đáp ứng yêu cầu mở rộng tín dụng. Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức,thưởng giúp các ngân hàng giữ lại lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng không có kế hoạch trả cổ tức trong năm nay như: Sacombank, Eximbank, BVBank, Saigonbank hay NCB. Nguyên nhân chủ yếu là nhằm giữ lại lợi nhuận để củng cố nền tảng vốn hoặc chưa đủ điều kiện trả cổ tức.