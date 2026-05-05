Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Sacombank cho thấy, cuối tháng 3/2026 ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Đợt cắt giảm tập trung ở ngân hàng mẹ, với quy mô giảm mạnh từ 15.851 người xuống còn 13.281 người, tức giảm 2.570 nhân sự.

Theo đó, quy mô nhân sự của Sacombank đã xuống thấp nhất trong hơn 10 năm (kể từ 2015 đến nay).

Quy mô nhân sự Sacombank lớn nhất trong giai đoạn 2019-2020 (khoảng trên 18.000 người). Như vậy, trong những năm qua, nhà băng nãy đã cắt giảm tới hơn 4.000 nhân sự.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Sacombank cũng gây nhiều bất ngờ. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này ở mức 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận này thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó của lãnh đạo ngân hàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4, ông Phan Đình Tuệ, thành viên HĐQT Sacombank nói lợi nhuận của ngân hàng trong quý 1 đạt khoảng 3.572 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận quý 1 của Sacombank giảm mạnh đến từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến lên hơn 2.000 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần con số cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, quý 4/2025, ngân hàng này cũng có động thái tương tự khi tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng từ 40.136 tỷ đồng (31/12/2025) lên 41.498 tỷ đồng 931/3/2026). Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 6,41% lên 6,62%.

Sacombank đang chứng kiến những thay đổi chưa từng có kể từ khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia vào ngân hàng. Ngày 23/12/2025, ông Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank và sang Sacombank để giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Đến ngày 3/3/2026, ông Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức làm Tổng Giám đốc Sacombank. Mới đây, ngày 22/4, ĐHĐCĐ thường niên Sacombank đã bầu ông Thụy vào Hội đồng quản trị. Hiện ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank. Ngân hàng cũng có Tổng Giám đốc mới là ông Loic Faussier.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Sacombank đã thông qua việc sẽ đổi tên ngân hàng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank). Tên viết tắt của Ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK.

SACOMBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước).