"Ngân hàng không phê duyệt các khoản vay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2"

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã thông tin tới báo chí về tiến độ đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư là 4.990 tỉ đồng, tổng diện tích đất 20,07 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 118.941m2. Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư là 4.968 tỉ đồng, tổng diện tích đất 21,44 ha, tổng diện tích sàn 117.714 m2.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, với mục tiêu phấn đấu đưa cả hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận

Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết hiện nay, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án như: công tác thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy; thi công hệ thống xử lý nước thải, rác thải để phục vụ cấp giấy phép môi trường.

Ngoài ra, các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bộ Y tế đã chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm tra dự toán các gói thầu; làm cơ sở để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.

Bộ Y tế tiếp tục thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng để chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực hoàn thành các gói thầu chính của dự án, đặc biệt là hạng mục phòng cháy chữa cháy.

Bộ Y tế đã chỉ đạo chủ đầu tư tiến hành tạm thanh toán đến 90% giá trị khối lượng công việc hoàn thành cho nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Đối với các công việc phát sinh, Bộ Y tế đã chỉ đạo chủ đầu tư tạm ứng ngay 50% giá trị cho nhà thầu thi công.