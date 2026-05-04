Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Việc Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam lên “Tích cực” phản ánh niềm tin của tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Moody’s đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt thông qua cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2024.

Tiến trình cải cách đang dần mang lại những kết quả bước đầu. Việc tái cấu trúc thể chế làm giảm bớt các tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ, ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, qua đó có thể đóng góp nâng cao hiệu quả quy trình phê duyệt dự án và thủ tục quản lý.

Những bước tiến này giúp cải thiện điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được tăng cường thông qua đẩy mạnh số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn.

Moody’s nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ cũng đã giảm bớt so với dự kiến trước đó, trong khi Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc khẳng định xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 phản ánh đánh giá của Moody’s đối với các thế mạnh hồ sơ tín nhiệm cốt lõi của Việt Nam vẫn được bảo toàn vững chắc, tiếp tục củng cố mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại của Việt Nam.

Điểm tài khóa của Việt Nam tiếp tục là điểm mạnh nhờ nợ Chính phủ duy trì ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững vàng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động nước ngoài giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu với các rủi ro từ bên ngoài.

Moody’s đánh giá Việt Nam có khả năng chống chịu trước những cú sốc về giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát do ảnh hưởng từ các diễn biến địa chính trị nhờ nền tảng tăng trưởng vững chắc, bộ đệm kinh tế đối ngoại mạnh mẽ, rủi ro ngoại tệ thấp, cơ cấu năng lượng và xuất khẩu đa dạng.

Tuy nhiên, Moody’s cũng lưu ý các vấn đề rủi ro của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các tồn tại về thể chế dù đã được cải thiện nhiều, là các yếu tố cản trở cho khả năng nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam.