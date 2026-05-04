Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 4-5, giá vàng miếng SJC bất ngờ đi lên, ngược dòng giá thế giới

Theo Thái Phương | 04-05-2026 - 21:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới rớt hàng chục USD/ounce, hướng về vùng 4.500 USD/ounce trong khi giá vàng trong nước lại tăng.

Tối 4-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.546 USD/ounce, mất khoảng 55 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

So với phiên cuối tuần trước, giá vàng giảm gần 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng). Đây là mức giảm khá mạnh của giá vàng trong hôm nay, tiếp mạch lùi sâu của kim loại quý những ngày trước đó.

Trong phiên hôm nay, kim loại quý bị bán mạnh trong bối cảnh đồng USD phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đã tăng lên mức 98,3 điểm, tăng tới 0,21 % so với phiên trước. Đồng thời, xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố kế hoạch mới của Mỹ - dùng tàu chiến và máy bay "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz - là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Với diễn biến này, giá vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 3 tới nay.

Giá vàng SJC tăng bất ngờ trái chiều với giá thế giới 4 - 5 - 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Ở thị trường trong nước, giá vàng lại có diễn biến đáng chú ý khi tăng trở lại - ngược dòng với giá thế giới. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp công bố ở mức 163,3 triệu đồng/lượng mua vào, 166,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được giao dịch quanh 162 triệu đồng/lượng mua vào, 165,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giãn rộng khi giá thế giới lao dốc trong khi giá trong nước lại tăng.

Giá vàng SJC tăng bất ngờ trái chiều với giá thế giới 4 - 5 - 2026 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới giảm nhanh

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong quý I/2026

Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong quý I/2026 Nổi bật

Phát hiện nhiều người vẫn đọc sai tên ngân hàng BIDV: Không phải “bi-ai-đi-vi” nữa, đổi từ tháng 3 rồi

Phát hiện nhiều người vẫn đọc sai tên ngân hàng BIDV: Không phải “bi-ai-đi-vi” nữa, đổi từ tháng 3 rồi Nổi bật

Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan đến vụ việc "Prudential Life Insurance" tại Nhật Bản

Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan đến vụ việc "Prudential Life Insurance" tại Nhật Bản

21:31 , 04/05/2026
Lãi suất vay mua nhà dự báo sẽ tiếp tục tăng

Lãi suất vay mua nhà dự báo sẽ tiếp tục tăng

19:19 , 04/05/2026
SACOMBANK nâng cấp thành công hệ thống Core Banking T24R25 mới nhất toàn cầu

SACOMBANK nâng cấp thành công hệ thống Core Banking T24R25 mới nhất toàn cầu

16:34 , 04/05/2026
Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

15:00 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên