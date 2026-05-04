Lãi suất vay mua nhà dự báo sẽ tiếp tục tăng

Đây là dự báo của Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành bất động sản nhà ở năm 2026 vừa công bố, ngày 4-5.

Theo VIS Rating, nguồn cung mới gia tăng, trong khi lãi suất tăng mạnh và mặt bằng giá bất động sản cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu mua nhà. Tỉ lệ hấp thụ căn hộ giảm xuống 95% trong năm 2025 phản ánh tâm lý người mua thận trọng hơn trong bối cảnh giá căn hộ ở mức cao và tiếp tục tăng. Giá căn hộ tại TPHCM và Hà Nội đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Nguồn cung mới tại Hà Nội và TPHCM dự kiến duy trì ở mức cao trong năm 2026, chủ yếu từ các dự án cao cấp, đại dự án trung - cao cấp tại khu vực vùng ven, cùng với nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp.

Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà bình quân 2026 được dự báo sẽ cao hơn 3-4 điểm % so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng và tín dụng bất động sản thắt chặt. Giá bán và số lượng giao dịch dự kiến sẽ giảm trong nay, từ đó thúc đẩy các chủ đầu tư chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn.

Lãi suất cho vay mua nhà được dự báo sẽ tăng tiếp trong năm nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau cuộc họp ngày 9-4, do Thống đốc chủ trì, đến nay đã có 42 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5 điểm %/năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ khó giảm sâu do áp lực từ huy động vốn đầu vào và nhu cầu tín dụng vẫn cao.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng tiếp tục cho vay mua nhà với các mức lãi suất khác nhau.

Nhân viên tín dụng Vietcombank thông tin, từ tháng 5-2026, ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay mua/xây sửa nhà ở với gói lãi suất cố định 6 tháng đầu là 9,6%/năm; gói cố định 12 tháng đầu lãi suất là 10,5%/năm. Hết thời gian ưu đãi cố định, lãi suất thả nổi sẽ được tính bằng lãi suất gửi tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3% nhưng không thấp hơn sàn cho vay cùng kỳ hạn của sản phẩm theo từng thời kỳ.

Một số ngân hàng khác như tại Ngân hàng Quân đội (MB) đang triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất phổ biến từ 9,5%/năm với cơ chế thanh toán linh hoạt.

Cụ thể, ở mảng khách hàng cá nhân, MB triển khai gói tín dụng cho khách hàng cao cấp với hạn mức vay mua bất động sản lên tới 200 tỉ đồng. Các sản phẩm vay tiêu dùng và thấu chi có tài sản bảo đảm cũng được nâng lên tối đa 10 tỉ đồng. Đối với nhóm khách hàng ưu tiên, hạn mức vay mua nhà đất tại MB lên tới 50 tỉ đồng, cùng hạn mức thấu chi tiêu dùng có tài sản bảo đảm 5 tỉ đồng.

Nguồn: VIS Rating



