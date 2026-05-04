Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng nay ngày 4/5

Thanh Anh | 04-05-2026 - 08:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng nay ngày 4/5

Tuần trước, giá vàng trong nước đã giảm mạnh khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 4/5, giá vàng SJC trong nước phổ biến ở mức 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch nhẹ giữa các thương hiệu. Hiện Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ áp dụng giá 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 163,0 - 165,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện quanh mốc 4.608 USD/ounce.

Dự báo về giá vàng trong thời gian sắp tới, giới chuyên gia có quan điểm trái chiều khi động lực tăng giá của vàng chưa thật sự rõ ràng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định. “Tôi tin rằng sau đợt bán tháo do cuộc họp FOMC tuần vừa rồi, thị trường có thể có một nhịp bật tăng nhẹ. Tôi kỳ vọng mức tăng vừa phải của vàng và bạc khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi chưa thấy một xu hướng tăng bền vững cho đến khi tình hình giữa Mỹ/Israel và Iran được giải quyết”.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định. “Hợp đồng vàng tháng 6 sẽ tăng trong tuần tới dựa trên các chỉ báo động lượng đang thiên về xu hướng tích cực hơn. Về cơ bản, không có gì thay đổi khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng tích trữ vàng”.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, chia sẻ với Kitco News rằng ông kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tiếp tục vận động ngược chiều với dầu mỏ, đồng thời có mối tương quan với thị trường cổ phiếu. Pavilonis cũng cho rằng thị trường đang dần quen với trạng thái hiện tại của xung đột Iran trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn, đồng thời kỳ vọng khả năng đạt được một giải pháp đang đến gần hơn.

Pavilonis cho biết do vàng không có lợi thế về lợi nhuận doanh nghiệp hay cổ tức để tạo ra các câu chuyện tích cực riêng, nên trong giai đoạn xung đột này, vàng phần nào chỉ đóng vai trò “đi theo” – dù các động lực dài hạn của vàng trong năm 2025 vẫn tồn tại ở phía sau.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cú nhảy vọt 4 tỷ USD vốn điều lệ và tham vọng mới của Techcombank

Cú nhảy vọt 4 tỷ USD vốn điều lệ và tham vọng mới của Techcombank Nổi bật

Từ cực quang đến tác phẩm nghệ thuật thủy ấn: Biểu tượng đặc quyền của khách hàng VIB Privilege Banking

Từ cực quang đến tác phẩm nghệ thuật thủy ấn: Biểu tượng đặc quyền của khách hàng VIB Privilege Banking Nổi bật

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn 13 tháng cao nhất tới 7,6%/năm

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn 13 tháng cao nhất tới 7,6%/năm

08:12 , 04/05/2026
Lý giải sức hút Chứng chỉ tiền gửi - kênh đầu tư ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Lý giải sức hút Chứng chỉ tiền gửi - kênh đầu tư ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

07:32 , 04/05/2026
TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch 45 ngày xóa quảng cáo bẩn, truy tín dụng đen

TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch 45 ngày xóa quảng cáo bẩn, truy tín dụng đen

07:05 , 04/05/2026
Ngân hàng tăng cường “lá chắn số”

Ngân hàng tăng cường “lá chắn số”

07:03 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên