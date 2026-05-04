Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng nay ngày 4/5

Đầu giờ sáng ngày 4/5, giá vàng SJC trong nước phổ biến ở mức 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch nhẹ giữa các thương hiệu. Hiện Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ áp dụng giá 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 163,0 - 165,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện quanh mốc 4.608 USD/ounce.

Dự báo về giá vàng trong thời gian sắp tới, giới chuyên gia có quan điểm trái chiều khi động lực tăng giá của vàng chưa thật sự rõ ràng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định. “Tôi tin rằng sau đợt bán tháo do cuộc họp FOMC tuần vừa rồi, thị trường có thể có một nhịp bật tăng nhẹ. Tôi kỳ vọng mức tăng vừa phải của vàng và bạc khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi chưa thấy một xu hướng tăng bền vững cho đến khi tình hình giữa Mỹ/Israel và Iran được giải quyết”.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định. “Hợp đồng vàng tháng 6 sẽ tăng trong tuần tới dựa trên các chỉ báo động lượng đang thiên về xu hướng tích cực hơn. Về cơ bản, không có gì thay đổi khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng tích trữ vàng”.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, chia sẻ với Kitco News rằng ông kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tiếp tục vận động ngược chiều với dầu mỏ, đồng thời có mối tương quan với thị trường cổ phiếu. Pavilonis cũng cho rằng thị trường đang dần quen với trạng thái hiện tại của xung đột Iran trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn, đồng thời kỳ vọng khả năng đạt được một giải pháp đang đến gần hơn.

Pavilonis cho biết do vàng không có lợi thế về lợi nhuận doanh nghiệp hay cổ tức để tạo ra các câu chuyện tích cực riêng, nên trong giai đoạn xung đột này, vàng phần nào chỉ đóng vai trò “đi theo” – dù các động lực dài hạn của vàng trong năm 2025 vẫn tồn tại ở phía sau.