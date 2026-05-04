Cú nhảy vọt 4 tỷ USD vốn điều lệ và tham vọng mới của Techcombank

Ngân hàng đã chính thức thông qua kế hoạch chia cổ tức lên tới 67%, là tỷ lệ dẫn đầu ngành ngân hàng trong năm 2026.



Trong đó, Techcombank sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7%, tương ứng quy mô 4.960 tỷ đồng. Theo đó, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank thực hiện chia "tiền tươi thóc thật" cho cổ đông.



Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 60%. Phương án cổ phiếu thưởng này sẽ giúp vốn điều lệ của Techcombank tăng thêm hơn 42.876 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm nay Techcombank cũng tiếp tục phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng.



Kết hợp với việc phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ có bước nhảy vọt lịch sử: từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD). Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kế hoạch tăng vốn tham vọng nhất được công bố trong năm 2026, vượt qua các cột mốc trên dưới 100 nghìn tỷ của VPBank, MB hay mốc 95 nghìn tỷ của Vietcombank.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định từ xung đột địa chính trị và biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Techcombank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với hai kịch bản nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.



Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội, ông Jens Lottner cho biết, năm 2026 là năm có nhiều cơ hội và nhiều bất ổn từ thị trường bên ngoài. Có những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ doanh nghiệp nào, và điều duy nhất ngân hàng có thể làm là cố gắng giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể.



Ông đề cập tới những rủi ro về lạm phát, tỷ giá có thể xuất hiện do chiến sự ở Trung Đông, Techcombank đã chủ động quản trị chặt chẽ các rủi ro này. Cụ thể, ngân hàng luôn giữ các trạng thái mở ở mức rất hẹp, không duy trì rủi ro tỷ giá lớn và thực hiện phòng ngừa rủi ro (hedging) hoàn toàn. Đối với rủi ro chênh lệch lãi suất, ngân hàng cũng đảm bảo hai bên của bảng cân đối kế toán "cùng nhịp thở", không để xảy ra sự mất cân đối lớn.

Về mức độ tiếp xúc rủi ro trực tiếp với các lĩnh vực dễ chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị như sản xuất dầu hay lọc hóa dầu, vị CEO cho biết Techcombank có tỷ trọng rất hạn chế, chỉ dưới 1%. Đối với các rủi ro gián tiếp như biến động thị trường bất động sản do lãi suất tăng làm giảm nhu cầu vay mua nhà, Techcombank đang áp dụng chính sách rất cẩn trọng đối với giới đầu cơ và ưu tiên tài trợ cho những khách hàng có nhu cầu ở thực.



Thậm chí, trong kịch bản vĩ mô kém khả quan hơn khi tăng trưởng GDP có thể giảm xuống mức 5 - 5,5%, gây áp lực lên nợ xấu và dự phòng, ông Jens Lottner vẫn đánh giá rủi ro nằm trong tầm kiểm soát. "Chúng tôi đang tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) hàng tuần đối với cả thanh khoản và danh mục tín dụng để rà soát mọi kịch bản dự phòng, đảm bảo ngân hàng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó," Tổng Giám đốc Techcombank khẳng định.

Năm 2025 là năm cuối cùng khép lại chiến lược 5 năm (2021 - 2025) của Techcombank. Theo lãnh đạo Techcombank, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân hàng đã chuyển mình mạnh mẽ, từ ngân hàng tư nhân dẫn đầu thành trung tâm của hệ sinh thái tài chính tích hợp.



Lãnh đạo Techcombank một lần nữa nhấn mạnh về triết lý "Low Risk – High Return" (Rủi ro thấp - Lợi nhuận cao) mà nhà băng này đã từng tuyên bố khi IPO vào năm 2018. Điều giúp Techcombank tăng trưởng vượt trội và giữ bảng cân đối mạnh trong mọi biến động.



Trong đó, Techcombank luôn tìm cách để có được huy động vốn giá rẻ, bền vững. Suốt những năm qua, Techcombank rất kiên trì với việc tạo ra những dòng tiền giá rẻ như CASA, rồi tạo ra những sản phẩm như Sinh Lời Tự Động. Hoặc Techcombank rất tập trung vào những mảng liên quan đến tăng về phí, phát triển phí thông qua các công ty như mảng TCBS, rồi tập trung phát triển mở rộng công ty bảo hiểm,...



Đối với bất động sản - lĩnh vực hay được xem là rủi ro, ngân hàng đánh giá đây là lĩnh vực có sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Việt Nam nhiều năm qua và sẽ tiếp tục trong vòng 5 - 10 năm nữa. Vấn đề không phải là né tránh, mà là "ngân hàng sẽ kiểm soát rủi ro như thế nào". Techcombank chỉ chọn tài trợ cho những dự án có tính thanh khoản cao, pháp lý minh bạch và khách hàng chuẩn mực. Sự thận trọng này mang lại kết quả ấn tượng: Tỷ lệ nợ xấu bất động sản (cả cá nhân và doanh nghiệp) luôn dưới 1%.

Theo ông Jens Lottner, CEO Techcombank, nhìn vào vị thế của 5 năm trước so với hiện tại, Techcombank thực sự là một hệ sinh thái các công ty dịch vụ tài chính bao phủ không chỉ dịch vụ ngân hàng mà còn cả quản lý gia sản, bảo hiểm và thị trường vốn. Ông cũng khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục hành trình đó trong giai đoạn tới. "Trong mọi việc đang làm, chúng tôi thực sự cố gắng đi tiên phong trong việc định hình ngành", ông nói.



Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, Techcombank đã tập trung làm tốt hơn những gì đang làm tốt (bất động sản, khách hàng thu nhập cao, thị trường vốn) và đa dạng hóa sang các phân khúc mới (SME, cho vay không có tài sản đảm bảo, ngoài bất động sản). "Kết quả, chúng tôi vẫn giữ vị thế thống trị ở mảng bất động sản và quản lý tài sản, nhưng đồng thời đã đa dạng hóa danh mục tín dụng. Tỷ trọng bất động sản trong danh mục từ mức trên 40% hiện đã giảm xuống còn 29% vào quý 1 năm 2026", CEO Techcombank nói.



Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, ông Jens Lottner khẳng định tất cả các khoản đầu tư trong quá khứ sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nữa.



"Việt Nam đang ở một ngã tư đường. Chúng ta hoặc là bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình hoặc là đạt được vị thế thu nhập cao vào năm 2045. Không có con đường nào ở giữa. Trong bối cảnh đó, giai đoạn 2026 - 2030, Techcombank xác định vị thế dẫn dắt ở 4 trụ cột chiến lược", ông nói. Và hệ sinh thái khác biệt của Techcombank sẽ cho phép ngân hàng thực hiện tham vọng này.

Thứ nhất là huy động vốn. Theo ông Jens Lottner, đất nước sẽ cần khoảng 1,1 nghìn tỷ đô la trong 5 năm tới và các ngân hàng không thể tự mình làm điều đó. Techcombank đặt mục tiêu vươn lên trở thành tổ chức đứng ra thu xếp vốn, thiết kế các cấu trúc tài chính phức tạp để khơi thông dòng vốn này chảy vào Việt Nam.



Thứ hai là mảng Quản lý Gia sản (Wealth Management). Khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam chạm ngưỡng 5.000 - 6.000 đô la, hành vi tài chính của người dân sẽ thay đổi căn bản. Đây là cột mốc mà lần đầu tiên, một tầng lớp lớn người dân bắt đầu có tiền tích lũy và suy nghĩ nghiêm túc về đầu tư. Khi đó, mảng quản lý tài sản sẽ không chỉ tăng trưởng tuyến tính theo GDP, mà nó sẽ bùng nổ theo cấp số nhân. Techcombank và TCBS đang chiếm thế thượng phong ở mảng này.



Thứ ba là đồng hành cùng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME). Điều này phù hợp với mục tiêu của Chính phủ là đạt 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, các SME sẽ là động lực chính của chuỗi cung ứng nội địa. Họ cần vốn, nhưng quan trọng hơn, họ cần các dịch vụ giá trị gia tăng, cần nền tảng công nghệ số hóa và các giải pháp AI mà Techcombank có thể cung cấp.



Thứ ba là Tài chính nhúng. Thế hệ khách hàng mới, đặc biệt là Gen Z, không muốn phải chủ động tìm đến một "ngân hàng". Ngân hàng cần phải tàng hình và được tích hợp liền mạch vào đời sống hàng ngày của họ, từ nhu cầu đầu tư, chi tiêu, đến bảo vệ, chăm sóc sức khỏe hay mua nhà ở.

Trên nền cao năm 2025, Techcombank đang hướng tới chiến lược 5 năm tới với những cột mốc tầm vóc hơn. Trong đó, mục tiêu trong 5 năm tới là tăng gấp đôi số lượng khách hàng, tăng thị phần thông qua bán chéo và siêu cá nhân hóa. Ngân hàng dự kiến có thể thu hút 2 - 2,5 triệu khách hàng mỗi năm với chi phí thấp vì toàn bộ hệ thống đã được thiết lập cho sự tăng trưởng đó.



Nếu trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Techcombank đã tăng trưởng 2 lần thì ngân hàng xác định tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2026 - 2030. ROE (tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu) đạt trên 20%.

"AI được xem là trọng tâm rất, rất lớn. Điều này sẽ thay đổi một cách cực kỳ cơ bản cách thức chúng tôi vận hành và điều hành ngân hàng", ông Jens Lottner chia sẻ với giới báo chí.



Theo ông Jens Lottner, trong tương lai gần, khái niệm vận hành ngân hàng sẽ thay đổi căn bản. Các hoạt động vận hành thường ngày sẽ không còn do con người thực hiện mà sẽ được chuyển giao cho các trợ lý ảo (virtual agents). Khi đó, vai trò của con người sẽ dịch chuyển sang việc thiết kế mô hình kinh doanh, giám sát, kiểm soát máy móc và không ngừng đổi mới để tìm ra các giải pháp mới cho khách hàng.

Để nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo, Techcombank đã và đang xây dựng một nền tảng dữ liệu khổng lồ. Hiện tại, ngân hàng lưu trữ khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày trên đám mây để thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn. Ngân hàng cũng đã đưa vào vận hành 55 mô hình ra quyết định dựa trên AI. Nhờ khai thác tốt dữ liệu, hiệu quả bán hàng đã tăng gấp ba lần, đồng thời cho phép Techcombank cấp tín dụng cho phân khúc Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) - một lĩnh vực mà trước năm 2020 ngân hàng rất e ngại rủi ro, nhưng nay đã có khoảng 1 triệu khách hàng được phê duyệt trước.

Vào quý 3 tới đây, Techcombank dự kiến sẽ hoàn thiện các nền tảng công nghệ cốt lõi để đưa vào ứng dụng một nền tảng AI tích hợp duy nhất cho toàn bộ hệ sinh thái (bao gồm cả TCB Life, TCBS...). Chiến lược này tập trung vào 4 mũi nhọn.

Thứ nhất là vận hành: Ứng dụng trợ lý ảo vào các tình huống chọn lọc để xử lý công việc.

Thứ hai là lập trình: Sử dụng AI để viết mã và phát triển phần mềm nội bộ.

Thứ ba là nâng tầm chuyên viên quan hệ khách hàng: Trợ lý ảo sẽ giúp các RM làm việc thông minh và cá nhân hóa hơn. Nhờ AI, số lượng tương tác "có ý nghĩa" của một RM với khách hàng dự kiến tăng vọt từ 6 lần lên 20 lần mỗi ngày.

Thứ tư là siêu cá nhân hóa: Tận dụng AI để thấu hiểu hành vi và đưa ra các "đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo" ngay trên thiết bị di động của người dùng.

Một điểm đáng chú ý trong thông điệp của CEO Jens Lottner là việc áp dụng AI không nhằm mục đích tối ưu hóa lượng nhân sự hay sa thải nhân viên. Techcombank vốn đã vận hành rất hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025 khi khối lượng công việc tăng gấp 2-4 lần nhưng nhân sự chỉ tăng dưới 1%.

Giá trị thực sự của chiến lược AI First nằm ở việc "định hình lại" trải nghiệm khách hàng. AI cho phép ngân hàng cung cấp các dịch vụ thông minh hoạt động 24/7 theo thời gian thực, mang lại những trải nghiệm mượt mà, hoàn toàn cá nhân hóa và không có độ trễ.



Ông Jens Lottner nhấn mạnh thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà là ở con người. Quá trình thay đổi tư duy của 15.000 nhân viên trên toàn tập đoàn là một bài toán khó. Ngân hàng đang khuyến khích mọi cá nhân tái thiết kế lại công việc hàng ngày của mình thông qua một "thư viện trợ lý ảo" trung tâm. Ví dụ, một nhân viên bán lẻ có thể dùng công cụ này để yêu cầu AI tổng hợp mọi thông tin về chiến dịch thẻ tín dụng của ngân hàng đối thủ chỉ trong một ngày.



Bên cạnh chi phí đầu tư đắt đỏ, AI cũng đi kèm với bài toán quản trị rủi ro khổng lồ. Khác với trước đây, một sai lầm hoặc lỗ hổng lừa đảo qua AI có thể bị nhân bản và gây thiệt hại trên diện rộng với tốc độ cực nhanh. Do đó, Techcombank đang đi những bước rất thận trọng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đảm bảo không chấp nhận những rủi ro quá mức.

Đây chính là động lực lớn nhất để Techcombank tự tin chinh phục mục tiêu tăng gấp đôi quy mô khách hàng, hướng tới phục vụ 30 triệu khách hàng vào năm 2030.