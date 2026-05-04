Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2026: Kỳ hạn 13 tháng cao nhất tới 7,6%/năm

Lãi suất huy động HDBank tại quầy tháng 5/2026

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức cạnh tranh trong nhóm ngân hàng thương mại, với mức cao nhất lên tới 7,6%/năm ở một số sản phẩm đặc thù.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn và các kỳ hạn rất ngắn từ 1 ngày đến dưới 1 tháng được niêm yết ở mức 0,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (từ 1–5 tháng), lãi suất dao động quanh 3,5–3,6%/năm tùy kỳ hạn và hình thức trả lãi. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 3,6%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất tăng lên đáng kể, dao động trong khoảng 4,7–4,9%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng đạt mức cao nhất 4,9%/năm, các kỳ hạn 7–11 tháng phổ biến quanh 4,7%/năm.

Đáng chú ý, ở nhóm kỳ hạn dài (từ 12 tháng trở lên), HDBank áp dụng hai mức lãi suất khác nhau tùy theo sản phẩm. Với sản phẩm thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng khoảng 5,2%/năm và tăng dần lên 5,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Trong khi đó, các sản phẩm đặc biệt (loại 1) ghi nhận mức lãi suất cao vượt trội, lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng – mức cao nhất hiện nay tại HDBank.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất có xu hướng giảm nhẹ, với kỳ hạn 24–36 tháng dao động quanh 4,9–5,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi online HDBank tháng 5/2026

Đối với kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (1–5 tháng), lãi suất online dao động từ 4,2–4,3%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,5–3,6%/năm tại quầy.

Với nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất online phổ biến quanh 4,8–5,0%/năm, trong đó kỳ hạn 6 tháng đạt 5,0%/năm.

Đối với kỳ hạn dài, lãi suất online từ 12–18 tháng dao động trong khoảng 5,3–5,6%/năm, thấp hơn so với các sản phẩm đặc thù tại quầy nhưng vẫn ở mức cạnh tranh trên thị trường.

Gửi 100 triệu đồng tại HDBank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi khi gửi 100 triệu đồng tại HDBank được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Theo biểu lãi suất tháng 5/2026, nếu gửi tại quầy (sản phẩm thông thường) , số tiền lãi tương ứng như sau: kỳ hạn 1 tháng (3,5%/năm) nhận khoảng 292.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (3,6%/năm) khoảng 900.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (4,9%/năm) đạt 2.450.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,2%/năm) mang về khoảng 5.200.000 đồng; và kỳ hạn 18 tháng (5,5%/năm) đạt khoảng 8.250.000 đồng.

Nếu gửi online , mức lãi cũng cao hơn tại quầy ở nhiều kỳ hạn ngắn và trung: kỳ hạn 1 tháng (4,2%/năm) nhận 350.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (4,3%/năm) là 1.075.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (5,0%/năm) đạt 2.500.000 đồng; và kỳ hạn 12 tháng (5,3%/năm) mang về 5.300.000 đồng.