Lý giải sức hút Chứng chỉ tiền gửi - kênh đầu tư ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Lợi ích kép từ tối ưu chi phí vận hành và sinh lời hấp dẫn

Trong khi chờ đến hạn chi lương, thanh toán cho đối tác hoặc các khoản nghĩa vụ tài chính định kỳ, các khoản tiền ngắn hạn của doanh nghiệp vẫn có thể được tận dụng để sinh lợi, ngay cả khi kỳ hạn đầu tư chỉ tính bằng tuần. Nhận thấy lợi thế này, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) của ACB như một kênh đầu tư ngắn hạn, linh hoạt nắm giữ theo nhu cầu.

Chứng chỉ tiền gửi - kênh đầu tư ngắn hạn với lợi suất hấp dẫn lên đến 7,6%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Vừa ra mắt, CCTG của ACB lập tức thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Ông T.M.Q, phụ trách tài chính một doanh nghiệp sản xuất chia sẻ: "Sản phẩm này đáp ứng cùng lúc 2 vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm là tính thanh khoản và sinh lời hấp dẫn. Mỗi đồng tiền đầu tư sinh lời cũng đã góp phần giảm áp lực chi phí tài chính và hỗ trợ trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh. Hơn nữa, để linh hoạt phục vụ mọi hoạt động thanh toán mà không sợ tắc nghẽn trong mọi hoàn cảnh, doanh nghiệp có thể bán ngay khi cần tiền. Để dòng tiền luôn được kích hoạt, CCTG giúp doanh nghiệp thêm lựa chọn và đa dạng kênh đầu tư."

Ngay khi được tư vấn về CCTG, anh N.M.H - chủ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thực phẩm tại TP.HCM lập tức mua vào. "Dòng tiền không được phép nghỉ ngơi. Dù chỉ là trong thời gian ngắn vẫn phải sinh lời. CCTG là giải pháp đầu tư rất linh hoạt, có thể tối ưu hóa vốn ngắn hạn. Tôi có thể đặt lệnh mua và bán CCTG hoàn toàn trực tuyến bất kì lúc nào, rất nhanh chóng và tiện lợi, tiết kiệm thời gian giao dịch. Ngoài ra, tôi cũng chọn sử dụng trọn bộ hệ sinh thái của ACB để tối thiểu chi phí", anh N.M.H cho biết.

Từ "giữ tiền" sang "vận hành dòng tiền"

Từ thực tế dòng tiền doanh nghiệp luôn cần linh hoạt cho các nhu cầu chi trả ngắn hạn nhưng không thể "đứng yên" chờ đến kỳ sử dụng, CCTG của ACB được nhiều doanh nghiệp xem như một công cụ quản trị dòng tiền hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đầu tư sinh lời, CCTG giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn kỳ hạn và thời điểm phân bổ vốn phù hợp với kế hoạch chi tiêu, qua đó tối ưu giá trị các khoản tiền chờ mà vẫn đảm bảo khả năng thanh khoản khi cần.

Chứng chỉ tiền gửi với ưu điểm nổi bật giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền ngắn hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Với mức lợi suất cạnh tranh, sinh lời lên đến 7,6%/năm, CCTG cho phép doanh nghiệp khai thác hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi trong khoảng thời gian xác định, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát và chủ động kế hoạch tài chính. Sản phẩm cho phép đầu tư chỉ từ 10 triệu đồng, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng vốn khác nhau. Khi dòng tiền có quy mô lớn và lặp lại thường xuyên, phần lợi suất ngắn hạn này có thể đóng góp đáng kể vào hiệu quả tài chính tổng thể.

Tính linh hoạt được đảm bảo khi sản phẩm cho phép chuyển nhượng theo nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp chủ động điều phối nguồn vốn nếu phát sinh nhu cầu ngoài kế hoạch. Doanh nghiệp có thể giao dịch CCTG trên cả 2 kênh tại quầy và ACB ONE BIZ với thao tác đơn giản và hợp đồng minh bạch.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, sức bền tài chính của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc đảm bảo thanh khoản, mà ở khả năng vận hành dòng tiền hiệu quả trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

Theo cách tiếp cận đó, CCTG doanh nghiệp của ACB không được xem như một kênh sinh lời độc lập, mà là một cấu phần trong hệ sinh thái quản trị dòng tiền. Khi kết hợp với các giải pháp như dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ chi lương, dịch vụ thanh toán quốc tế…, doanh nghiệp có thể vừa duy trì tính sẵn sàng của dòng tiền, vừa cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247