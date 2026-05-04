Từ cực quang đến tác phẩm nghệ thuật thủy ấn: Biểu tượng đặc quyền của khách hàng VIB Privilege Banking

Cũng tại nơi đó, một hệ sinh thái tài chính linh hoạt mới đã được kiến tạo, nơi mỗi khách hàng được phục vụ, được thấu hiểu và đồng hành theo cách rất riêng.

Một thế hệ ưu tiên mới đang định nghĩa lại đặc quyền

Sự giàu có thường được đo bằng quy mô tài sản. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của tầng lớp khách hàng ưu tiên tại Việt Nam, cách nhìn này đã thay đổi. Tài sản không còn là những con số tĩnh, mà trở thành một hệ vận hành linh hoạt, nơi dòng tiền, tích lũy và đầu tư cùng tồn tại và tương tác tạo ra giá trị.

Khách hàng ưu tiên ngày nay không chỉ quan tâm đến việc sở hữu bao nhiêu, mà còn quan tâm đến cách tài sản vận hành. Trong một thế giới nơi cơ hội xuất hiện bất ngờ và biến mất rất nhanh, họ cần một nền tảng có thể hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.

Đó là giá trị cốt lõi của VIB Privilege Banking - một hệ sinh thái tài chính có khả năng linh hoạt cùng khách hàng, giúp họ chủ động nắm bắt cơ hội trong mọi biến động và làm chủ thời cuộc.

Aurora (cực quang) chính là biểu tượng của VIB Privilege Banking. Bởi vì: Aurora luôn chuyển động, như cách VIB Privilege Banking vận hành theo giá trị Dynamic – linh hoạt theo từng chuyển động của khách hàng và thị trường; Aurora cũng không lặp lại, mỗi khoảnh khắc là một cấu trúc ánh sáng riêng biệt, phản chiếu giá trị Unique – tương ứng với cá nhân hóa hệ giải pháp theo hành trình tài chính của từng khách hàng; Aurora cũng không dành cho số đông – chính sự hiếm có đó phản chiếu giá trị Exclusive – đặc quyền xứng tầm để mỗi khách hàng luôn nắm bắt kịp cơ hội khi nó xuất hiện.

Từ cực quang đến bộ quà tặng nghệ thuật thủy ấn: Biểu tượng trở thành trải nghiệm sở hữu

Bộ quà tặng nghệ thuật thủy ấn dành cho khách hàng VIB Privilege Banking là cách Aurora được cụ thể hóa thành thứ có thể sở hữu, cầm, chạm và cảm nhận.

Khăn lụa tơ tằm thủy ấn được VIB lựa chọn vì vẻ đẹp tinh tế và vì chính bản chất của kỹ thuật chế tác. Đây là chiếc khăn lụa tơ tằm tinh khiết, được chế tác 100% thủ công bằng kỹ thuật thủy ấn – nơi nghệ sĩ vẽ trực tiếp trên mặt nước, để từng chuyển động của sắc màu được "bắt" lại trên lụa trong một khoảnh khắc duy nhất. Không có hai lần giống nhau. Không có cách nào lặp lại. Mỗi chiếc khăn là một độc bản.

Những dải màu lan tự nhiên, gợi liên tưởng đến cực quang, được nghệ sĩ Đặng Tố Anh hoàn thiện như một cách lưu giữ một chuyển động chỉ xảy ra một lần. Mỗi họa tiết là khoảnh khắc hội tụ giữa kỹ thuật, trực giác và thời điểm. Chính vì vậy, chiếc khăn trở thành một ẩn dụ trực tiếp cho khách hàng VIB Privilege Banking: mỗi người là một cấu trúc riêng, một hành trình riêng và cần một cách tiếp cận riêng.

Nghệ sĩ Đặng Tố Anh chia sẻ: "Mỗi tác phẩm thủy ấn đều là một khoảnh khắc không thể lặp lại, tựa như mỗi khách hàng VIB Privilege Banking. Điều tôi làm không phải là tạo ra ấn phẩm, mà là lưu giữ một chuyển động và trao lại nó cho đúng người sở hữu."

Đi cùng khăn lụa thủy ấn là nhẫn khăn đính đá Swarovski được tuyển chọn và nhập khẩu 100% từ Áo, tạo nên một tổng thể vừa tinh tế vừa mang tính cá nhân hóa cao.

Bộ quà tặng này là cách VIB thể hiện triết lý phục vụ của mình dành cho các khách hàng ưu tiên.

Trải nghiệm không dừng lại ở tặng phẩm. Thông qua chương trình "Chạm ánh Cực quang" từ nay đến 31.07.2026, VIB còn mở ra cơ hội để khách hàng ưu tiên bước vào hành trình săn cực quang ở đời thực, với 9 chuyến đi săn cực quang hùng vĩ tại Bắc Âu dành cho 2 người trị giá 400 triệu đồng mỗi giải.

Đây là trải nghiệm hiếm có và xứng tầm, bởi không giống các hành trình du lịch thông thường, Aurora không thể "đặt lịch", chỉ xuất hiện khi điều kiện phù hợp. Chính yếu tố này làm nên giá trị của giải thưởng: đòi hỏi sự sẵn sàng, kiên nhẫn và khả năng nắm bắt thời điểm – cũng là những yếu tố đang định hình nên cách mà khách hàng ưu tiên vận hành tài chính và cuộc sống.

Một hệ sinh thái tài chính chuyển động theo từng khách hàng

VIB Privilege Banking được xây dựng trên một nền tảng tài chính linh hoạt vận hành theo từng nhu cầu.

Phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng dành cho những khách hàng Premier đầu tiên của Ngân hàng là một trong những biểu tượng rõ nét.

Tính linh hoạt của thẻ nằm ở chỗ ưu đãi có thể đi cùng nhu cầu tại từng thời điểm, được thiết kế theo từng nhóm lifestyle – du lịch, ẩm thực, giáo dục hay chăm sóc sức khỏe... Khách hàng có thể chi tiêu toàn cầu, tận dụng hoàn tiền lên đến 5%, miễn phí phòng chờ kết hợp làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế, cùng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1,1%.

Bên cạnh đó bộ giải pháp sinh lời linh hoạt ba lớp: dòng tiền, tích lũy và đầu tư, cho phép tối ưu tài sản trong khi vẫn duy trì tính chủ động. Trong đó, nổi bật là khả năng tiếp cận nguồn vốn lên đến 500 tỷ đồng với cơ chế tối ưu sự linh hoạt, ân hạn gốc trong thời gian vay, giúp khách hàng chủ động nắm bắt cơ hội.

Trên nền tảng MyVIB, Ownrora được thiết kế như một không gian tài chính dành riêng cho khách hàng VIB Privilege Banking – nơi tài sản, dòng tiền và các gợi ý dịch chuyển theo từng chuyển động của khách hàng. Từ phân bổ tài sản theo nhu cầu ngắn, trung, dài hạn đến gợi ý thẻ theo hành vi chi tiêu, mọi yếu tố được cập nhật theo thời gian thực, giúp khách hàng nhìn rõ dòng tiền và ra quyết định ngay khi cơ hội xuất hiện. Trải nghiệm này được vận hành trên nền tảng dữ liệu và công nghệ, kết hợp cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên – tạo nên hệ thống tài chính luôn chuyển động theo từng khách hàng.

Đặc quyền xứng tầm dành cho khách ưu tiên là khả năng đồng hành trong từng quyết định. Từ hệ sinh thái tài chính được thiết kế riêng đến bộ tác phẩm khăn lụa thủy ấn và hành trình săn cực quang, VIB Privilege Banking nhất quán đặt khách hàng ở trung tâm và xây dựng mọi giá trị xoay quanh tính cá nhân hóa.

Các khách hàng VIB Privilege Banking đầu tiên được trao bộ tặng phẩm khăn lụa tơ tằm thủy ấn chế tác 100% thủ công, mỗi chiếc là một khoảnh khắc không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo, theo đúng triết lý: mỗi khách hàng là một hành trình riêng, một phiên bản duy nhất. Với những khách hàng đầu tiên ở hạng Premier, VIB trao tặng phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn, được thiết kế như một tuyên ngôn về đẳng cấp và sự khác biệt. Trải nghiệm độc bản và hiếm có còn tiếp nối qua chương trình "Chạm ánh Cực quang". Khách hàng ưu tiên VIB sẽ có cơ hội sở hữu 1 trong 9 chuyến du lịch săn cực quang tại Bắc Âu, trị giá 400 triệu đồng/chuyến.







