Gia tăng lợi nhuận đầu tư, nhân đôi đặc quyền cùng VIB Privilege Banking

Nhu cầu về lợi nhuận và sự chuyên nghiệp trong quản lý tài sản cá nhân tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. 88% nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng lợi nhuận trên 7%/năm (TVAM 2025) trong khi các kênh đầu tư hiện tại chủ yếu xoay quanh các kênh truyền thống (như gửi tiết kiệm, vàng, bất động sản), chưa đa dạng hóa và chưa được quản lý một cách chuyên nghiệp. McKinsey cũng chỉ ra rằng, chỉ 20% tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam được quản lý chuyên nghiệp, tiềm năng thị trường có thể lớn gấp 5 lần. Một khối tài sản lớn đang chờ được khai phá, tối ưu hóa và quản lý bài bản.

VIB Privilege Banking được xây dựng để giải quyết chính khoảng trống đó – kiến tạo hệ sinh thái Wealth Management (Quản lý tài sản) chuẩn hóa, cá nhân hóa theo từng giai đoạn tài chính đời người.

Tối ưu tài sản theo vòng đời: Chiến lược 360 độ từ chuyên gia VIB

Trong hội thảo "Đầu tư 360° - Tối ưu tài sản, đón đầu cơ hội" gần đây, chuyên gia VIB đã chia sẻ lộ trình quản lý tài sản toàn diện, dựa trên ba trụ cột : phân bổ vốn tối ưu, quản trị rủi ro chủ động và duy trì dòng tiền linh hoạt . Ở mỗi giai đoạn, việc lựa chọn đúng bộ sản phẩm và chiến lược sẽ giúp tài sản của khách hàng vừa tăng trưởng vừa được bảo vệ và duy trì trọn vẹn, theo mục tiêu tài chính cụ thể.

Giai đoạn 25-45 tuổi: Xây nền tài chính vững chắc

Đây là giai đoạn thu nhập tăng nhanh nhưng chi tiêu cũng mở rộng tại những cột mốc quan trọng như kết hôn, sinh con, mua nhà, khiến việc tích lũy dễ bị gián đoạn. Chuyên gia VIB khuyến nghị ba trụ cột giúp tạo thói quen tài chính kỷ luật, gồm:

- Thanh khoản thông minh với Tài khoản Siêu Lợi Suất sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, vẫn luôn sẵn sàng cho các cơ hội gia tăng tài sản.

- Đầu tư hiệu quả bằng việc kết hợp giữa tiền gửi có kỳ hạn (đảm bảo lãi suất hấp dẫn) với danh mục đầu tư linh hoạt được thẩm định kỹ. Đội ngũ PRM chuyên biệt với vai trò như một người cộng sự đồng hành trong suốt quá trình gia tăng tài sản của khách hàng.

- Hàng rào bảo vệ: Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là giải pháp thông minh giúp khách hàng không chỉ bảo vệ trước các biến cố mà còn gia tăng tài sản một cách hiệu quả.

Giai đoạn 45-60 tuổi: Thời điểm vàng gia tăng tài sản

Đây là giai đoạn thu nhập đạt đỉnh, nhưng nhiều nhu cầu tài chính lớn mở rộng cùng lúc (đầu tư lớn hơn, học phí du học, chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị hưu trí). Mục tiêu của giai đoạn này nên là gia tăng tài sản an toàn, bền vững với 3 trụ cột:

- Tái cấu trúc danh mục: Giảm tỷ trọng các hình thức đầu tư rủi ro cao, khó thanh khoản, tăng các sản phẩm sinh lời ổn định như đầu tư định kỳ có kỳ hạn linh động.

- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho nhu cầu du học, định cư hoặc đầu tư quốc tế: VIB cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá (hedging), với biến động tỷ giá 5% trong 12 tháng, nếu cần chuyển 200.000 USD/năm, giải pháp này giúp tiết kiệm từ 700-1.200 USD.

- Gia tăng giá trị sống và trải nghiệm: Bộ đôi thẻ thanh toán VIB Debit Signature và thẻ tín dụng VIB Travel Élite giúp khách hàng chi tiêu hiệu quả với hệ sinh thái ưu đãi toàn cầu, đặc biệt cho nghỉ dưỡng, golf, y tế, và sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn. Khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm ưu đãi độc quyền tại hơn 300 khách sạn và resort Marriott trên toàn thế giới.

Giai đoạn trên 60 tuổi: Bảo toàn tài sản

Khi bước sang tuổi 60, ưu tiên hàng đầu của khách hàng chuyển từ sinh lời cao sang yên tâm và thuận tiện. Các dịch vụ quản lý tài sản trong giai đoạn này được thiết kế theo ba tiêu chí cốt lõi: An toàn - Linh hoạt - Kế thừa.

Với tiêu chí an toàn, các sản phẩm sinh lời ổn định như Tài khoản Siêu Lợi Suất, trái phiếu ngân hàng hay chứng chỉ quỹ hưu trí là ưu tiên hàng đầu. Tiền được giữ an toàn, nhận lãi đều đặn và quản lý dễ dàng qua ứng dụng.

Với tiêu chí linh hoạt dòng tiền, việc lựa chọn gửi kỳ hạn ngắn, nhận lãi linh hoạt giúp khách hàng luôn chủ động với dòng tiền – phù hợp với nhu cầu chi tiêu và tận hưởng cuộc sống tuổi hưu.

Với tiêu chí kế thừa nhân văn, bảo hiểm nhân thọ tiếp tục là công cụ giúp chuyển giao tài sản cho thế hệ sau một cách hiệu quả, minh bạch và mang lại sự bình an trong tâm thế.

Đặc quyền không giới hạn

Thấu hiểu từ nhu cầu gia tăng tài sản, kết nối cơ hội, và lan tỏa các giá trị của khách hàng, VIB Privilege Banking sẽ tiếp tục nâng cấp các giá trị đặc quyền và trải nghiệm để tạo ra một hệ sinh thái giải pháp linh hoạt, giúp khách hàng kết nối và lan tỏa các giá trị qua mỗi giai đoạn của cuộc sống.

Hành trình tối ưu hóa tài sản không có công thức chung. Với mỗi người, ở mỗi giai đoạn sẽ có nhu cầu và cách quản lý khác nhau - người ưu tiên an toàn, người muốn tăng trưởng mạnh, người quan tâm dòng tiền ổn định.

Hệ sinh thái VIB Privilege Banking đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu - từ đầu tư tích lũy, tiết kiệm linh hoạt, bảo hiểm, ngoại tệ quốc tế, đến giải pháp quản lý tài sản chuyên nghiệp. Khách hàng chỉ cần xác định mình đang ở đâu trên hành trình tài chính để bắt đầu lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tham khảo về dịch vụ VIB Privilege Banking tại đây hoặc gọi tổng đài 1900 2200 để được tư vấn chi tiết.