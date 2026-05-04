Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong quý I/2026

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý I/2026 ghi nhận diễn biến tích cực khi phần lớn nhà băng báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ 2025. Tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng niêm yết đạt hơn 94.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14%, trong đó chỉ có một số ít ngân hàng ghi nhận suy giảm.

Đáng chú ý, lợi nhuận quý I của nhiều ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, những ngân hàng tăng mạnh nhất là: VPBank (+58%), VietinBank (+63%), BVBank (+170%), PGBank (+187%) và ABBank (+269%).

VPBank báo lãi quý I tăng gần 58%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm.

Động lực chính đến từ tăng trưởng mạnh của thu nhập hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ, trong đó ngân hàng mẹ đóng góp hơn 15.100 tỷ đồng, tăng tới 33,8%.

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi quy mô cho vay hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là SME, tiếp tục là động lực chính, trong khi mảng bán lẻ duy trì đà tăng ổn định.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái đóng góp tích cực vào kết quả chung. Các công ty con như VPBankS, OPES hay FE Credit đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó bảo hiểm OPES báo lãi gần gấp 3 lần, còn FE Credit tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi.

Với nền tảng thu nhập cải thiện cùng quy mô tài sản và tín dụng mở rộng, VPBank đang cho thấy đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu lợi nhuận hơn 41.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Lợi nhuận VietinBank tăng hơn 63%

Kết thúc quý I/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ tăng trưởng mạnh của thu nhập hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động đạt 24.997 tỷ đồng, tăng 23%, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 19.385 tỷ đồng, tăng 25,3%. Các mảng ngoài lãi cũng ghi nhận diễn biến tích cực như dịch vụ tăng 14,6%, kinh doanh ngoại hối tăng 18,8%. Đáng chú ý, lãi từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến 330,8%, trong khi mảng chứng khoán kinh doanh giảm sâu.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động tăng 13,4%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, qua đó giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 18.840 tỷ đồng, tăng 26,2%.

Đặc biệt, chi phí dự phòng rủi ro giảm khoảng 5% xuống còn 7.701 tỷ đồng, trở thành yếu tố then chốt giúp lợi nhuận bứt phá.

Với kết quả này, VietinBank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai hệ thống, đồng thời cho thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt trong kiểm soát chi phí và chất lượng tài sản.

BVBank báo lãi quý I tăng gần 170%

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026 khi lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ tăng trưởng mạnh của thu nhập hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động đạt 898 tỷ đồng, tăng 61,4%, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 785 tỷ đồng, tăng tới 55,4% nhờ biên lãi cải thiện và quy mô tài sản sinh lời mở rộng. Bên cạnh đó, các mảng ngoài lãi cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, đặc biệt hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 57,6% và hoạt động khác tăng đột biến, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động tăng 40,5% lên 468 tỷ đồng, phản ánh việc ngân hàng đẩy mạnh đầu tư mở rộng. Tuy vậy, nhờ thu nhập tăng nhanh hơn, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 430 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng nhẹ 5% lên 215 tỷ đồng, phần nào kìm hãm đà tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn cho thấy sự bứt phá mạnh, với mức lợi nhuận trước thuế gần gấp 3 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành khoảng 31% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau quý đầu tiên.

PGBank báo lãi quý I tăng xấp xỉ 3 lần

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 khi lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng, tăng tới 187% so với cùng kỳ, tương đương gần gấp 3 lần mức 96 tỷ đồng của quý I/2025.

Động lực chính đến từ tăng trưởng thu nhập hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động đạt 609 tỷ đồng, tăng 20,5%, trong đó lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh 237,6%, kinh doanh ngoại hối tăng đột biến 424,8% và hoạt động khác tăng tới 94%. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,2%, cho thấy động lực tăng trưởng đến nhiều hơn từ nguồn thu ngoài lãi.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 0,7%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 344 tỷ đồng, tăng 41,9%.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 53,4% xuống còn 68 tỷ đồng – yếu tố then chốt giúp lợi nhuận bứt phá. Nhờ đó, PGBank hoàn thành gần 20% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau quý đầu tiên.

ABBank báo lãi quý I tăng gần 3,7 lần, nguồn thu ngoài lãi bứt phá

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng đột biến với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gần 269% so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ sự bứt phá mạnh của thu nhập hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.077 tỷ đồng, tăng tới 136% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 18,8% lên 978 tỷ đồng, trong khi các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận tăng trưởng vượt trội. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ tăng 144%, còn lãi từ hoạt động khác tăng gấp gần 8 lần lên 1.355 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng ghi nhận 259 tỷ đồng từ góp vốn, mua cổ phần, trong khi cùng kỳ không có khoản này.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động tăng gần 30% lên 722 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng thu nhập, qua đó giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.355 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 151,5% lên 855 tỷ đồng, phần nào kìm hãm đà tăng lợi nhuận. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn cho thấy sự bứt phá rõ nét.

Với kết quả này, ABBank đã hoàn thành khoảng 33% kế hoạch lợi nhuận 4.500 tỷ đồng cho cả năm 2026.