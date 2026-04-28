Xuất hiện ngân hàng có lợi nhuận quý 1/2026 tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ

Bước vào năm 2026 với định hướng tăng trưởng hiệu quả, an toàn và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) đang cho thấy nhịp vận hành tích cực ngay từ quý đầu năm.

Quy mô tổng tài sản đạt gần 137.000 tỷ đồng

Tính đến 31/03/2026, tổng tài sản của BVBank đạt 136.884 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định sức mở rộng bền vững của ngân hàng. Đây là bước tiến nối dài từ nền tăng trưởng của năm 2025.

Cho vay khách hàng đạt hơn 79.900 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, và 2,1% so với đầu năm 2026, bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trên nền tảng đó, BVBank duy trì chiến lược tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, tiếp tục tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhóm khách hàng vốn đang chiếm tỷ trọng chủ đạo trong danh mục tín dụng của ngân hàng. Gần 95% danh mục tín dụng của BVBank hiện là bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân và SME, cho thấy định hướng chiến lược này đang được duy trì nhất quán.

Ở phía nguồn vốn, tổng quy mô huy động đạt 126.700 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy nền tảng vốn ổn định và khả năng mở rộng tốt. Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư vẫn là nguồn vốn chính, đạt hơn 101.300 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Cơ cấu nguồn vốn trong 3 tháng đầu năm tăng tại nhóm kỳ hạn 6 - 12 tháng cho thấy sự linh hoạt trong điều hành, vừa đảm bảo nhu cầu tín dụng, vừa góp phần cải thiện thanh khoản và tối ưu chi phí vốn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với nền tảng huy động mà BVBank đã xây dựng trong năm 2025, khi tiền gửi khách hàng cá nhân và tổ chức tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu vốn.

Lợi nhuận quý I/2026 hoàn thành 31% kế hoạch năm 2026

Kết thúc quý I/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 170% tương đương 2,7 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 31% kế hoạch năm 2026. Động lực tăng trưởng đến từ sự cải thiện đồng đều ở cả quy mô tài sản sinh lời và biên lợi nhuận.

Tổng thu nhập thuần đạt gần 900 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi tăng 56%, đến từ việc biên lãi thuần cải thiện thêm 0,4 điểm % cùng với quy mô tài sản sinh lời tăng mạnh 29%. Trước đó, BVBank cũng cho thấy xu hướng củng cố nền thu nhập lõi khá rõ trong năm 2025, khi tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.900 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần chiếm tới 92%.

Thu nhập ngoài lãi cũng có chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán và thu hồi nợ xấu, đặc biệt là thu nợ đã xử lý rủi ro trong 3 tháng đầu năm. Nhờ đó, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập đạt 13%, tăng từ mức 8% cuối năm trước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, chi phí hoạt động được kiểm soát hợp lý. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm 7%, phản ánh hiệu quả quản trị chi phí được nâng cao. Xu hướng này cũng phù hợp với quỹ đạo cải thiện hiệu quả vận hành mà BVBank đã thể hiện trong các kỳ trước, khi ngân hàng tập trung tối ưu hoạt động, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất trên nền tảng chuyển đổi số.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, khách hàng mới trên kênh số tăng trưởng 27% so với đầu năm, tổng số lượng giao dịch tăng 40%, tổng giá trị giao dịch tăng 160% so cùng kỳ 2025. Bên cạnh đó, BVBank cũng ghi dấu ấn với chiến lược mở rộng tệp khách hàng hộ kinh doanh khi nền tảng thanh toán số Digistore trở thành giải pháp hữu hiệu dành cho nhà bán hàng, với kết quả tiếp cận 24.000 khách hàng tính đến hết tháng 3/2026, chỉ sau hơn 1 năm triển khai.

Với những điểm sáng trong quý I, BVBank đang sở hữu nền tảng thuận lợi để tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và gia tăng năng lực tài chính. Kết quả quý đầu năm là tín hiệu cho thấy chiến lược tăng trưởng hiệu quả, an toàn và bền vững của BVBank đang đi đúng hướng.