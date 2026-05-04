Phát hiện nhiều người vẫn đọc sai tên ngân hàng BIDV: Không phải “bi-ai-đi-vi” nữa, đổi từ tháng 3 rồi

Cụ thể: Vào ngày 12/3/2026, trong thư ngỏ gửi cán bộ - người lao động nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, ngân hàng BIDV thông báo chuẩn hóa lại cách phát âm tên thương hiệu.

Mặc dù tên thương hiệu không thay đổi - vẫn viết là BIDV, nhưng cách phát âm không còn là “bi-ai-đi-vi” như nhiều người vẫn nói, mà là “bi-di-vi”. Mục đích của sự thay đổi này là tạo sự đồng nhất trong giao tiếp và truyền thông.

BIDV cho biết ba âm tiết "bi-đi-vi" không chỉ là cách gọi tên ngân hàng mà còn gắn với hành trình phát triển nhiều thập kỷ của tổ chức, cùng niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Trong thư, Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm cũng đề nghị mỗi cán bộ ngân hàng trở thành "đại sứ thương hiệu", góp phần lan tỏa và gìn giữ các giá trị văn hóa của BIDV trong quá trình phát triển.

Thư ngỏ chuẩn hóa tên thương hiệu của BIDV

Đáng lưu ý: Mặc dù thay đổi cách phát âm tên thương hiệu, nhưng tên chính thức của ngân hàng này trên giấy phép vẫn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên tiếng Anh vẫn giữ nguyên là Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).

Được thành lập vào năm 1957 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, chuyên cấp vốn cho các công trình xây dựng cơ bản trong giai đoạn tái thiết đất nước, trải qua nhiều lần đổi tên và chuyển đổi mô hình, BIDV dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng thương mại đa năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính như huy động vốn, tín dụng, bảo hiểm và đầu tư.

Đến nay, BIDV là một trong những ngân hàng lớn ở Việt Nam và là 1 trong số 4 ngân hàng Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) giữ vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập tài chính quốc tế.