SHB và dấu ấn mới tại trung tâm Thủ đô: Từ vị thế TOP5 đến ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Ngay sau phần chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, nhiều cổ đông đã vỗ tay hưởng ứng, thể hiện sự đồng thuận và kỳ vọng đối với một công trình được xem là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của Ngân hàng.

Không chỉ là một dự án trụ sở, công trình tại 31–33 Lý Thường Kiệt mang ý nghĩa biểu tượng đối với một ngân hàng TOP5 TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Tọa lạc tại một trong những vị trí trung tâm của Thủ đô, trên tuyến phố giàu giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc, trụ sở mới được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành của một ngân hàng có quy mô ngày càng lớn, mà còn trở thành điểm nhấn mới trong không gian đô thị Hà Nội.

Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, dự án trụ sở mới của hội sở chính SHB đã được thành phố phê duyệt trong quy hoạch kiến trúc, với định hướng trở thành một điểm nhấn quan trọng của Thủ đô, phù hợp với quy hoạch tuyến phố Lý Thường Kiệt. Công trình dự kiến gồm 5 tầng hầm và 14 tầng nổi, thể hiện quy mô hiện đại, tương xứng với vị thế của một trung tâm tài chính – ngân hàng lớn.

Điểm đáng chú ý là SHB đang tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng kiến trúc với sự tham gia của 9 đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Đây không chỉ là cách tiếp cận thận trọng, bài bản đối với một công trình có vị trí đặc biệt, mà còn cho thấy khát vọng kiến tạo một không gian vừa hài hòa với kiến trúc truyền thống của khu vực trung tâm Hà Nội, vừa thể hiện phong cách hiện đại, mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết trụ sở chính của SHB sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc của Thủ đô

Từ biểu tượng mới tại trung tâm Thủ đô đến dấu ấn thương hiệu

Ở góc nhìn rộng hơn, một trụ sở ngân hàng tại trung tâm Thủ đô không chỉ là nơi đặt văn phòng điều hành. Với một định chế tài chính lớn, trụ sở là hình ảnh cô đọng của lịch sử phát triển, năng lực quản trị, văn hóa doanh nghiệp và khát vọng tương lai. Đó là nơi thương hiệu được hiện diện bằng kiến trúc, nơi giá trị nội tại được chuyển hóa thành không gian, và nơi niềm tin của cổ đông, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên được thể hiện qua một biểu tượng hữu hình.

Với SHB, dự án trụ sở mới càng có ý nghĩa đặc biệt khi được đặt trong bối cảnh Ngân hàng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sau 33 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, SHB hiện nằm trong TOP5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, có nền tảng khách hàng rộng, mạng lưới hoạt động lớn, năng lực phục vụ đa dạng các phân khúc và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường tài chính – ngân hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2026, SHB cũng ghi nhận số lượng cổ đông tham dự kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Ngân hàng trên thị trường vốn. Kỷ lục cổ đông không chỉ là con số về quy mô tham dự, mà còn là thước đo niềm tin. Đó là niềm tin của cổ đông cá nhân, cổ đông tổ chức và các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với một ngân hàng đang tăng trưởng về quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng vốn và từng bước chuẩn hóa theo các thông lệ quốc tế.

Nhiều cổ đông SHB vui mừng trước thông tin về trụ sở mới của Ngân hàng

Trong bức tranh đó, trụ sở mới tại 31–33 Lý Thường Kiệt có thể được nhìn nhận như một dấu nối quan trọng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của SHB. Quá khứ là hành trình hơn ba thập kỷ xây dựng nền tảng, mở rộng mạng lưới, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Hiện tại là giai đoạn SHB tăng tốc chuyển đổi, nâng cao năng lực vốn, đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái và tái định vị thương hiệu. Tương lai là khát vọng trở thành ngân hàng thế hệ mới, có tầm vóc quốc gia và từng bước vươn ra khu vực.

Đáng chú ý, thông tin về trụ sở mới được chia sẻ trong cùng giai đoạn SHB thay đổi nhận diện thương hiệu. Đây không phải là hai sự kiện rời rạc, mà là những biểu hiện khác nhau của một quá trình chuyển mình toàn diện. Nếu bộ nhận diện thương hiệu mới là tuyên ngôn về tinh thần đổi mới, hiện đại, linh hoạt và khát vọng vươn lên, thì trụ sở mới tại trung tâm Thủ đô là sự hiện thực hóa tuyên ngôn đó trong không gian kiến trúc.

Một thương hiệu ngân hàng thế hệ mới không chỉ được nhận diện qua logo, màu sắc hay thông điệp truyền thông. Thương hiệu ấy còn được cảm nhận qua không gian làm việc, không gian phục vụ khách hàng, trải nghiệm giao dịch, năng lực công nghệ, chuẩn mực quản trị và cách ngân hàng hiện diện trong đời sống đô thị. Bởi vậy, trụ sở mới của SHB không chỉ là một công trình phục vụ hoạt động nội bộ, mà còn là một phần trong hệ sinh thái trải nghiệm thương hiệu, phản ánh cách Ngân hàng nhìn về mình và nhìn về vai trò của mình trong giai đoạn phát triển mới.

Hạ tầng biểu tượng cho vị thế ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Từ góc độ kiến trúc đô thị, vị trí 31–33 Lý Thường Kiệt đặt ra yêu cầu cao hơn một công trình thương mại thông thường. Đây là khu vực trung tâm Hà Nội, nơi mỗi công trình mới không chỉ cần hiện đại, tiện nghi, hiệu quả, mà còn phải biết đối thoại với không gian lịch sử, văn hóa và kiến trúc xung quanh. Bởi vậy, định hướng vừa hài hòa với kiến trúc truyền thống, vừa mang phong cách hiện đại, tầm vóc quốc tế là một lựa chọn phù hợp với vị thế của SHB cũng như kỳ vọng về một công trình điểm nhấn của Thủ đô.

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, mà còn là nơi hội tụ các định chế tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp lớn của cả nước. Việc SHB kiến tạo trụ sở mới tại khu "đất vàng, đất kim cương" của Thủ đô vì thế không chỉ mang ý nghĩa về địa điểm, mà còn là tuyên ngôn về vị thế. Một ngân hàng lớn cần một nền tảng vốn lớn, một chiến lược lớn, một đội ngũ lớn và một biểu tượng xứng tầm. Trụ sở mới chính là một phần trong bức tranh đó.

Thông tin Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết SHB đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm nay và dự kiến khởi công vào đầu năm sau càng làm rõ hơn tính hiện thực của dự án. Khi hoàn thành, trụ sở mới được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao uy tín, hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng, mà còn đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên.

SHB định hướng trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

SHB đang triển khai nhiều bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng. Ngân hàng đang thực hiện kế hoạch tăng vốn, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và mở rộng hợp tác với các hệ sinh thái khách hàng chiến lược. Trong bối cảnh đó, trụ sở mới không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc của một tổ chức có quy mô ngày càng mở rộng, mà còn đóng vai trò hạ tầng biểu tượng cho mô hình ngân hàng thế hệ mới.

Phản ứng vỗ tay hưởng ứng của cổ đông tại Đại hội vì thế mang nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là sự ủng hộ với một công trình mới, mà còn là sự đồng thuận với một tầm nhìn phát triển. Cổ đông nhìn thấy ở trụ sở mới không chỉ giá trị tài sản, mà còn giá trị thương hiệu, giá trị niềm tin và giá trị biểu tượng. Trong ngành ngân hàng, nơi niềm tin là nền tảng, một công trình hội sở xứng tầm có thể trở thành điểm tựa quan trọng để củng cố hình ảnh và gia tăng uy tín của tổ chức.

Từ nhận diện thương hiệu mới đến kế hoạch tăng vốn, từ kỷ lục cổ đông đến trụ sở mới tại trung tâm Thủ đô, SHB đang từng bước định hình hình ảnh một ngân hàng không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về nội lực, chuẩn về quản trị và có khát vọng vươn tầm. Đó là hành trình từ TOP5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam trở thành một định chế tài chính mang tầm vóc quốc gia thế hệ mới.

Từ giữa lòng Hà Nội, SHB đang đặt thêm một dấu mốc cho tầm vóc mới: vững vàng hơn, hiện đại hơn và sẵn sàng vươn xa hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.