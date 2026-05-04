Chủ tịch Vietcombank: Mizuho sẽ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, mục tiêu hoàn tất trong năm 2026

Theo ông Tùng, Vietcombank lựa chọn các cổ đông lớn có những đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngân hàng. Trong đó, cổ đông Mizuho, Nhật Bản cổ đông chiến lược của Vietcombank ít nhất sẽ tham gia để giữ tỷ lệ sở hữu như hiện nay và có thể tăng thêm nữa. Hiện Vietcombank đã thuê các đơn vị tư vấn và chủ động làm việc với nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn biến động, tiến độ ra quyết định đầu tư có phần thận trọng hơn. Vietcombank đang trong đàm phán với một số đối tác phù hợp và đã có những bước triển khai cụ thể.

“Rất hy vọng trong thời gian tới, khi tình hình kinh tế thế giới và thị trường tiền tệ có những diễn biến khả quan hơn thì sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào Vietcombank. Ngân hàng đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong năm 2026, phù hợp với điều kiện thị trường và khẩu vị của nhà đầu tư”, Chủ tịch Vietcombank thông tin

Về nguyên tắc xác định giá bán, ông Tùng cho biết điều này đã được quy định rất rõ trong luật; trong phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, giá bán phải đồng thời đảm bảo được các nguyên tắc: (1) Không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. (2) Không thấp hơn giá xác định của tổ chức có chức năng định giá độc lập. (3) Không thấp hơn giá bình quân của giá mở cửa của cổ phiếu VCB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua, và giá đóng cửa phiên giao dịch tại thời điểm liền kề trước đó.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2025 đã thông qua việc thực hiện chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ đồng.

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm của đợt chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026 và tới thời điểm hiện tại chưa được tiến hành.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hồi đầu tháng 1, Vietcombank đã mời các đơn vị tư vấn tham gia báo giá dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.