SACOMBANK nâng cấp thành công hệ thống Core Banking T24R25 mới nhất toàn cầu





Quá trình triển khai nâng cấp Core Banking T24R25 được thực hiện một cách thận trọng, nhanh chóng và hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng.

Trong cấu trúc công nghệ của một ngân hàng, Core Banking được ví như “trái tim”, nơi tiếp nhận, xử lý dữ liệu và điều phối toàn bộ giao dịch. Với hơn 19 triệu khách hàng và khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày, SACOMBANK đối diện với bài toán, làm thế nào để hoàn tất cuộc đại phẫu công nghệ ở quy mô toàn hàng mà vẫn duy trì mạch giao dịch ổn định. Lúc này lời giải nằm ở năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự và bản lĩnh, kinh nghiệm của một thương hiệu đã nhiều lần ghi dấu chân “tiên phong” trên bản đồ công nghệ ngành ngân hàng Việt Nam.

Một kịch bản triển khai được hoạch định thận trọng theo nguyên tắc xuyên suốt: hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khách hàng. SACOMBANK chủ động phân tầng dịch vụ, duy trì các giao dịch thiết yếu như QR, thẻ, chuyển khoản, ATM, đồng thời chọn dịp lễ 30/4 – 1/5 để giảm tác động lên khách hàng doanh nghiệp. Hàng trăm nhân sự làm việc xuyên ngày đêm, nâng cấp đồng bộ hệ thống lõi và hơn 20 hệ thống vệ tinh. Đáng chú ý, SACOMBANK tự chủ toàn bộ kiến trúc Core Banking và tự phát triển đến 70% tính năng ứng dụng.

Việc đưa vào vận hành phiên bản T24R25 giúp SACOMBANK tiếp cận nền tảng công nghệ ngân hàng lõi tiên tiến hàng đầu thế giới, đồng thời cải thiện rõ về hiệu năng, trải nghiệm và mức độ an toàn.

Ban lãnh đạo ngân hàng trực tiếp chỉ đạo và động viên đội ngũ triển khai xuyên suốt dịp lễ 30/4 – 1/5

Cụ thể, hệ thống mới được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây nội bộ, có khả năng tự động điều chỉnh công suất theo nhu cầu thực tế thay vì bị giới hạn bởi quy mô cố định như trước. SACOMBANK cũng áp dụng định hướng tinh gọn hệ thống lõi, tách các nghiệp vụ phụ trợ ra xử lý độc lập. Nhờ đó, tốc độ phản hồi khách hàng được duy trì đồng đều ngay cả trong những giai đoạn cao điểm như lễ, Tết và rút ngắn đáng kể thời gian ra mắt sản phẩm mới.

Đặc biệt, phiên bản T24R25 được tích hợp bảo mật xuyên suốt từ khâu phát triển đến vận hành, giúp nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu khách hàng, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Phiên bản này cũng cải thiện giao diện và trải nghiệm cho người dùng nội bộ, qua đó tối ưu thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng tại quầy lẫn các kênh số.

Ông Loic Faussier - Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK (bên phải) trao quà chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ dự án sau cột mốc nâng cấp thành công Core Banking T24R25

Đại diện lãnh đạo SACOMBANK chia sẻ: “Nâng cấp Core Banking lên phiên bản mới nhất không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là nền tảng để SACOMBANK tái cấu trúc cách thức vận hành theo hướng linh hoạt, an toàn và hiệu quả hơn. Trên nền tảng này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại, có khả năng cá nhân hóa cao và đáp ứng nhanh nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.”

Trong bối cảnh thị trường chuyển động không ngừng, việc tiên phong làm chủ thế hệ Core Banking mới nhất toàn cầu đưa SACOMBANK vào nhóm những ngân hàng có nền tảng công nghệ tiên tiến, sẵn sàng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn tới.