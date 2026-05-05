Sáng 5/5: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn rớt mạnh

Cập nhật mới nhất, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều cửa hàng lớn đồng loạt giảm mạnh.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng lùi về còn 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn giảm xuống còn 162,0 – 164,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng niêm yết 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng.

-------------------------------------------------

Đầu giờ sáng ngày 5/5, giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn trên thị trường phố biến ở mức 163,3 – 166,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 4/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn đã đồng loạt tăng 600 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng rồi quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối 4/5 rời khỏi mốc 4.600 USD/ounce và lùi sâu về sát mốc 4.500 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới ở mức 4.521 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh và giá bạc giao ngay cũng suy yếu vào cuối phiên thứ Hai, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu tiếp tục leo thang gây áp lực lên kim loại quý, bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Dòng dữ liệu kinh tế Mỹ nghiêng theo hướng tích cực hơn, thay vì hỗ trợ cho vàng. Đơn đặt hàng nhà máy trong tháng 3 tăng 1,5% lên 630,4 tỷ USD, theo công bố của Cục Điều tra Dân số Mỹ hôm thứ Hai, sau mức tăng 0,3% của tháng 2. Lượng hàng giao tăng 1,4% lên 633,9 tỷ USD, trong khi tồn kho tăng 0,6% lên 956,3 tỷ USD. Con số đơn đặt hàng này cũng vượt mức dự báo 0,5%, qua đó làm suy yếu kỳ vọng thị trường về việc sớm cắt giảm lãi suất.

Giới giao dịch đang theo dõi các dữ liệu tiếp theo về thị trường lao động Mỹ và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để xác nhận liệu giá dầu cao chỉ làm trì hoãn, hay thực sự làm gián đoạn chu kỳ nới lỏng tiền tệ sắp tới.

Mặc dù giá vàng gặp khó khăn khi duy trì dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce; một chiến lược gia thị trường vẫn kỳ vọng giá sẽ cao hơn đáng kể vào quý I năm tới, nhờ các yếu tố nền tảng dài hạn vững chắc. Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho biết biến động ngắn hạn và những rủi ro vĩ mô thay đổi đang làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương mắc sai lầm chính sách - một bối cảnh cuối cùng lại hỗ trợ cho vàng.

Ông Shah nhận định rằng dù vàng chưa thể hiện tốt vai trò “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhưng các rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tích tụ, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

“Vàng vẫn chưa thực sự vận hành đúng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị hoàn chỉnh,” ông nói. “Nhưng phần lớn áp lực bán hiện nay đến từ hoạt động thanh lý vị thế và yếu tố ký quỹ trên các thị trường rộng hơn, chứ không phải do thay đổi trong các yếu tố cơ bản.”

Shah cũng lưu ý rằng các ngân hàng trung ương ngày càng bị hạn chế trong khả năng ứng phó với lạm phát, bởi việc tiếp tục tăng lãi suất mạnh có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ suy thoái hoặc dẫn đến tình trạng đình lạm. Sự cân bằng mong manh này làm gia tăng rủi ro sai lầm chính sách - một yếu tố thúc đẩy xu hướng tăng của vàng. Vị này dự báo giá vàng khoảng 5.500 USD/ounce vào quý I năm 2027