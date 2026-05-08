Lãi suất tăng, người mua nhà chọn “khóa” sớm

Khi "đợi thêm" có thể khiến chi phí tăng cao

Thị trường vay mua nhà đang bước vào giai đoạn mà yếu tố lãi suất trở nên khó đoán hơn. Trong khi chi phí sinh hoạt vẫn neo ở mức cao. Điều này khiến nhiều người, dù đã có kế hoạch mua nhà, vẫn lựa chọn trì hoãn quyết định.

Tuy nhiên, việc chờ đợi không phải lúc nào cũng giúp tối ưu chi phí. Khi lãi suất tăng, khoản trả nợ hàng tháng có thể cao hơn đáng kể so với thời điểm hiện tại. Trong khi đó, giá bất động sản tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, khiến tổng chi phí sở hữu nhà tiếp tục bị đẩy lên.

Chính vì vậy, bài toán của người mua nhà hiện nay không chỉ là "có nên mua hay không", mà là "mua vào thời điểm nào để kiểm soát chi phí tốt nhất".

"Khóa" lãi suất – cách nhiều người chọn để chủ động tài chính

Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn lãi suất cố định đang dần trở nên phổ biến. Việc "khóa" lãi suất trong một khoảng thời gian nhất định giúp người vay biết trước khoản thanh toán hàng tháng, từ đó chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu.

Đây là yếu tố quan trọng, đặc biệt với nhóm khách hàng hưởng lương, khi thu nhập có tính ổn định nhưng dư địa tài chính không quá linh hoạt. Việc duy trì mức trả nợ ổn định trong giai đoạn đầu giúp giảm áp lực khi còn nhiều khoản chi cho cuộc sống mới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, KBank triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định trong 3 năm . Cụ thể, khách hàng mua nhà có thể tiếp cận mức lãi suất từ 8,55%/năm. Việc cố định lãi suất trong 3 năm không chỉ giúp người vay kiểm soát dòng tiền tốt hơn, mà còn hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường tiếp tục biến động trong tương lai.

Không chỉ người mua mới, người vay cũ cũng cần quyết định sớm

Một nhóm khách hàng khác cũng đang đứng trước áp lực tương tự là những người sắp kết thúc giai đoạn lãi suất cố định. Khi bước sang lãi suất thả nổi, khoản trả nợ có thể tăng mạnh theo thị trường, thậm chí tạo ra "cú sốc" tài chính nếu không được chuẩn bị trước.

Trong trường hợp này, chuyển khoản vay sang một gói lãi suất cố định mới được xem là cách để duy trì sự ổn định. Với mức lãi suất từ 8,40% cố định trong 3 năm, KBank mang đến thêm một lựa chọn để người vay tái cấu trúc khoản vay và giảm thiểu rủi ro chi phí .

Bên cạnh lãi suất, các quyền lợi của chương trình được áp dụng cho cả khách hàng vay mua nhà mới và khách hàng chuyển khoản vay mua nhà từ ngân hàng khác. Người vay có thể được hỗ trợ tỷ lệ vay lên đến 80% giá trị tài sản, không yêu cầu mua thêm sản phẩm và không phát sinh chi phí ẩn. Quy trình phê duyệt sơ bộ trong 3 ngày cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Chương trình áp dụng từ ngày 1–31/5/2026 và giải ngân trước ngày 15/6/2026 .

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc trì hoãn có thể khiến chi phí vay trở nên khó kiểm soát hơn. Ngược lại, lựa chọn thời điểm phù hợp và "khóa" lãi suất sớm đang trở thành cách để nhiều người giữ kế hoạch tài chính của mình trong tầm kiểm soát.

