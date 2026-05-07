Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền

Theo Kiên Dương | 07-05-2026 - 19:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay, các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp; vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại.

Đồng thời, việc bổ sung các công cụ tài chính sáng tạo như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ, đồng đầu tư... sẽ hướng trọng tâm chính sách cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại công cụ chính sách.

Góp ý dự án luật, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị mở rộng cơ chế cho vay dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường và mức độ tín nhiệm.

Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thì tổ chức tín dụng/quỹ phải hướng dẫn rõ. Đồng thời cần có hướng dẫn để chấp nhận tài sản vô hình, quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai và đẩy mạnh số hóa thủ tục vay vốn.


Theo Kiên Dương

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ba ngân hàng muốn lên sàn HOSE trong năm nay

Ba ngân hàng muốn lên sàn HOSE trong năm nay Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 7/5

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 7/5 Nổi bật

Đề xuất cho tổ chức tín dụng nước ngoài dùng tài khoản tại Việt Nam để thanh toán quốc tế

Đề xuất cho tổ chức tín dụng nước ngoài dùng tài khoản tại Việt Nam để thanh toán quốc tế

19:15 , 07/05/2026
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

15:57 , 07/05/2026
Giá bạc hôm nay 7-5: Nhiều người muốn cắt lỗ khi thấy giá vượt 3 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 7-5: Nhiều người muốn cắt lỗ khi thấy giá vượt 3 triệu đồng/lượng

15:09 , 07/05/2026
Lãi suất ngân hàng OCB mới nhất tháng 5/2026: Vẫn thuộc nhóm cao nhất hệ thống

Lãi suất ngân hàng OCB mới nhất tháng 5/2026: Vẫn thuộc nhóm cao nhất hệ thống

11:25 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên