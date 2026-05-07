Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền

Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay, các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp; vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại.

Đồng thời, việc bổ sung các công cụ tài chính sáng tạo như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ, đồng đầu tư... sẽ hướng trọng tâm chính sách cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại công cụ chính sách.

Góp ý dự án luật, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị mở rộng cơ chế cho vay dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường và mức độ tín nhiệm. Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thì tổ chức tín dụng/quỹ phải hướng dẫn rõ. Đồng thời cần có hướng dẫn để chấp nhận tài sản vô hình, quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai và đẩy mạnh số hóa thủ tục vay vốn.



