Giá bạc hôm nay 7-5: Nhiều người muốn cắt lỗ khi thấy giá vượt 3 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong sáng 7-5, theo đà đi lên của thị trường thế giới, đưa nhiều sản phẩm bạc miếng vượt mốc 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ 30, Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng mua vào ở mức 2,93 triệu đồng/lượng và bán ra 3,03 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank - SBJ giao dịch bạc miếng ở mức 2,92 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,01 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nhiều thương hiệu khác như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng đồng loạt điều chỉnh tăng khoảng 120.000 đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá bán vượt ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải hiện ở mức cao nhất thị trường, với giá mua vào 2,94 triệu đồng/lượng và bán ra tới 3,46 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 140.000 đồng/lượng chỉ sau một ngày, cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác.

Không chỉ bạc miếng, giá bạc tính theo kilogram cũng tăng mạnh. Các doanh nghiệp như Ancarat, Sacombank - SBJ và Phú Quý hiện giao dịch quanh mức 78 triệu đồng/kg chiều mua vào và khoảng 80,4 triệu đồng/kg chiều bán ra, tăng gần 3 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Giá bạc tăng nhiều ngày liên tiếp

Trên thị trường thế giới cùng thời điểm, giá bạc được giao dịch quanh mức 77,75 USD/ounce, tiếp tục tăng so với phiên trước và trở lại vùng giá cao nhất trong khoảng hai tuần qua.

Bạc tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt mốc 4.700 USD/ounce, kéo dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý.

Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đang thua lỗ vì bạc trở nên do dự trước quyết định bán ra. Anh Hoàng Thịnh (ngụ TPHCM) cho biết khoản đầu tư bạc của anh từ đầu năm đến nay đang lỗ hơn 30%. Khoảng hai tuần trước, khi giá bạc liên tục giảm sâu về vùng đáy ba tháng trong lúc chứng khoán phục hồi và lãi suất tiết kiệm duy trì ở mức hấp dẫn, anh từng tính cắt lỗ để chuyển dòng tiền sang kênh khác. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, thấy giá tăng nhanh nên anh vẫn còn chần chừ.

Một chuyên gia tài chính nhận định giá bạc trong nước đang hình thành vùng đáy trung hạn quanh mức 2,8 - 3 triệu đồng/lượng, tương ứng khi giá bạc thế giới dao động trong vùng 75 - 80 USD/ounce.

Theo chuyên gia này, nhà đầu tư không nên quá nóng vội cắt lỗ trong giai đoạn hiện nay, nhưng cũng cần thận trọng vì bạc không phải kênh phù hợp để lướt sóng ngắn hạn.

"Bạc có thể giúp đa dạng danh mục đầu tư, nhưng chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, không nên dùng vốn vay để đầu tư" - vị chuyên gia khuyến nghị.



