Vàng trượt dốc - bài học đắt giá cho tâm lý FOMO

Diễn biến này cho thấy rủi ro rất lớn đối với nhà đầu tư chạy theo tâm lý đám đông, đặc biệt sau làn sóng FOMO đầu năm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/5, giá mua bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn lên 164,5 - 167,5 triệu đồng. Tuy nhiên đến 11h, giá vàng miếng giảm nhẹ và thu hẹp đà tăng về còn khoảng 1 triệu đồng, niêm yết ở mức 163 - 166 triệu đồng một lượng.

Giá nhẫn trơn tại một số thương hiệu lớn như PNJ, DOJI trưa 6/5 cũng được niêm yết ngang với vàng miếng, mua bán tại 163 - 166 triệu đồng mỗi lượng.

Điểm lại thị trường 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy, từ khoảng 150 triệu đồng/ lượng giá vàng miếng liên tục tăng nóng, có thời điểm mỗi ngày tăng gần 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC nhanh chóng vượt xa các mốc tiến sát mốc 192,2 triệu đồng/ lượng vào thời điểm cuối tháng 1. Song song với đà tăng của giá vàng, thị trường xuất hiện làn sóng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) mạnh mẽ. Người dân đổ xô mua vàng vật chất bất chấp giá cao vì lo ngại giá sẽ còn tăng nữa.

Trước làn sóng tăng giá mạnh của vàng trong nước đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã liên tục phát đi cảnh báo về tâm lý FOMO và rủi ro chạy theo đám đông. NHNN đã phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế.

Theo nhận định của giới chuyên gia, độ quan tâm của người dân với thị trường vàng vẫn rất cao, trong bối cảnh kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán vẫn đang bấp bênh. Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, với phần lớn người dân Việt Nam, vàng không chỉ là đầu cơ mà còn là là của để dành, là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho chính họ. Khi có việc cần thiết trong cuộc sống, họ có thể bán vàng để giải quyết ngay. Vì thế, đầu tư vào vàng đối với người dân chúng là một nhu cầu tích lũy tài sản an toàn và dễ dàng nhất.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng khuyến cáo, đầu tư vào vàng phải hết sức cẩn thận. Nếu mua vàng để tích lũy thì có thể được, nhưng việc đầu cơ, mua đi bán lại trong ngắn hạn là rủi ro cao vì giá biến động khôn lường.

Trong khi đó, theo chia sẻ của ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, đà tăng giá vàng đầu năm không chỉ đến từ yếu tố quốc tế mà còn gắn chặt với chu kỳ dòng tiền trong nước. Quý I là thời điểm thanh khoản dồi dào nhất, và khi lượng tiền này gặp kỳ vọng tích cực, cộng hưởng với tâm lý FOMO đã tạo ra một “làn sóng mua theo đám đông”. Đây chính là nguyên nhân khiến giá vàng tăng nhanh và vượt xa các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khi các điều kiện vĩ mô thay đổi - đặc biệt là việc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến - thị trường buộc phải điều chỉnh để phản ánh lại thực tế. Theo ông Huy, đây là diễn biến bình thường trong mọi chu kỳ tài sản: Giai đoạn tăng nóng luôn đi kèm với một nhịp điều chỉnh để tái lập cân bằng.

Ông Huy cũng đưa ra nhận định, thị trường vàng hiện nay không suy yếu mà đang trong quá trình hạ nhiệt sau một chu kỳ tăng gấp gáp. Việc giá vẫn neo ở vùng cao cho thấy vai trò phòng thủ của vàng vẫn rất rõ nét.