Khách hàng Agribank lưu ý: Thời gian ngân hàng tạm dừng dịch vụ chuyển tiền, thẻ ghi nợ,... để cập nhật hệ thống

21-11-2025 - 15:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng giao dịch để thực hiện cập nhật hệ thống.

Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống trong thời gian dự kiến từ 00h00 đến 03h00 ngày 22/11/2025. Trong khoảng thời gian trên, do yêu cầu kỹ thuật, một số tính năng và dịch vụ thanh toán qua: Thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế Agribank (giao dịch tại ATM, POS, Internet và các ví điện tử); ứng dụng Agribank E-Banking; ứng dụng Agribank Plus…sẽ bị tạm dừng.

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Agribank theo các kênh thông tin sau để được hỗ trợ:

- Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank: điện thoại 1900558818 hoặc 0243.2053205

- Nhắn tin trên trang Fanpage chính thức của Agribank trên Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Agribank.VN

- Gửi yêu cầu về địa chỉ hòm thư của trung tâm chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: cskh@agribank.com.vn

Sau khoảng thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường.

