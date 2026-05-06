Tài khoản Agribank, BIDV, MB, VietinBank ... sẽ tự động trừ 10.000 - 20.000 đồng/tháng đối với những khách hàng sau

Hàng loạt ngân hàng như BIDV, VietinBank, MB hay VIB đang áp dụng hoặc lên kế hoạch thu phí đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài.

Đây là loại phí quản lý tài khoản áp dụng với các tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trong nhiều tháng liên tiếp, nhằm tối ưu vận hành hệ thống, tăng cường bảo mật và hạn chế tình trạng tài khoản “ngủ đông”.

Theo biểu phí của BIDV, ngân hàng hiện áp dụng phí quản lý tài khoản không hoạt động ở mức 30.000 đồng/quý, tương đương khoảng 10.000 đồng/tháng. Chính sách áp dụng với các tài khoản không phát sinh giao dịch ghi nợ hoặc giao dịch chủ động từ phía khách hàng, không bao gồm các giao dịch tự động của hệ thống như trả nợ gốc, lãi hay thu phí.

Trong khi đó, VietinBank hiện áp dụng “phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động” ở mức 10.000 đồng/tài khoản/tháng và được thu tự động.

Với MB, ngân hàng cho biết từ tháng 5/2026 sẽ áp dụng phí 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT) đối với các khách hàng chưa xác thực định danh NFC và không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào trong 12 tháng liên tục kể từ ngày 1/5/2025.

Đối với các tài khoản không đủ số dư để thu phí, MB sẽ trích phần tiền còn lại trong tài khoản; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

Trong khi đó, VIB áp dụng mức phí 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục, bắt đầu từ tháng 12/2025.

Bên cạnh các ngân hàng nội địa, nhiều ngân hàng nước ngoài cũng đang áp dụng phí với tài khoản không hoạt động trong thời gian dài.

Cụ thể, Standard Chartered Việt Nam thu 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng, còn HSBC Việt Nam áp dụng mức 100.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên. Woori Bank hiện thu 5.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư dưới 50.000 đồng.

Ngoài nhóm tài khoản “ngủ đông”, một số ngân hàng còn áp dụng phí quản lý tài khoản cố định. Đơn cử, Agribank hiện thu phí quản lý tài khoản khoảng 10.000 đồng/tháng với nhiều loại tài khoản thanh toán, bất kể khách hàng có phát sinh giao dịch hay không.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng nên duy trì hoạt động trên tài khoản bằng cách thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hoặc gửi tiết kiệm để tránh bị thu phí.

Ngoài ra, khách hàng cũng nên cập nhật đầy đủ thông tin định danh, xác thực sinh trắc học hoặc NFC theo yêu cầu của từng ngân hàng để đảm bảo tài khoản được duy trì bình thường và tăng cường an toàn bảo mật trong quá trình sử dụng dịch vụ.