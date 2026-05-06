Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân tiếp tục giảm rút tiền qua ATM

Lan Anh | 06-05-2026 - 07:16 AM | Smart Money

Người dân tiếp tục giảm rút tiền qua ATM

Cuối tháng 3/2026, thị trường có 20.699 máy ATM, giảm 3,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang tiếp tục phát triển mạnh.

Theo NHNN, trong năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp khoảng 28 lần GDP, minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen thanh toán của người dân.

Trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 37,98% về số lượng và 14,22% về giá trị; qua kênh Internet tăng 65,68% về số lượng và 28,85% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 33,22% về số lượng và 8,35% về giá trị; qua QR code tăng 16,43% về số lượng và 52,4% về giá trị.

Đến cuối tháng 3/2026, thị trường có 20.699 ATM, giảm 3,01%; 772.552 POS tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 9,29% về số lượng cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân qua ATM tiếp tục xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngành ngân hàng cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, căn cước công dân gắn chip để làm sạch dữ liệu khách hàng, định danh chính xác khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Tính đến hết ngày 24/4/2026, đã có hơn 156,6 triệu hồ sơ khách hàng (hơn 154,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,13 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức) đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID, giúp loại bỏ tài khoản ảo và nâng cao tính minh bạch cho toàn hệ thống.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam đã đối chiếu khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng, làm sạch được gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng.

Bên cạnh đó, 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã tích hợp trên ứng dụng Mobile Banking tính năng đối khớp thông tin sinh trắc học với dữ liệu trong CCCD gắn chip để nhận biết khách hàng.

Ngoài ra, 63 tổ chức tín dụng đã triển khai tại quầy giao dịch ứng dụng nhận biết khách hàng qua thẻ CCCD gắn chip, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai tích hợp ứng dụng VNeID trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức (gồm 16 tổ chức tín dụng và 05 trung gian thanh toán).

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rút tiền mặt 5,3 tỷ đồng nhưng tài khoản trừ 7,2 tỷ: Phát hiện đường dây chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Rút tiền mặt 5,3 tỷ đồng nhưng tài khoản trừ 7,2 tỷ: Phát hiện đường dây chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Ngân hàng cảnh báo 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại Nổi bật

Kinh nghiệm của người mua vàng lâu năm

Kinh nghiệm của người mua vàng lâu năm

07:16 , 06/05/2026
Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần

Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần

06:40 , 06/05/2026
Mẹ vừa gọi điện báo chuyển khoản thành công 300 triệu đồng, con trai tá hỏa gọi ngay cảnh sát

Mẹ vừa gọi điện báo chuyển khoản thành công 300 triệu đồng, con trai tá hỏa gọi ngay cảnh sát

22:19 , 05/05/2026
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản cực kỳ tinh vi

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản cực kỳ tinh vi

20:26 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên