Mẹ vừa gọi điện báo chuyển khoản thành công 300 triệu đồng, con trai tá hỏa gọi ngay cảnh sát

Một cuộc gọi thông báo "mẹ đã chuyển xong tiền" tưởng chừng bình thường lại trở thành cơn ác mộng đối với gia đình bà Lưu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngay khi người mẹ 58 tuổi vừa xác nhận đã gửi thành công 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) để giúp con giải quyết công việc khẩn cấp, cậu con trai lập tức báo cảnh sát vì biết mẹ mình đã rơi vào một kịch bản lừa đảo vô cùng hoàn hảo.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một chiêu trò đánh vào lòng tốt vốn rất quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Sáng hôm đó, bà Lưu nhận được tin nhắn WeChat từ một người bạn cũ nhờ bình chọn cho cháu nội đang tham gia cuộc thi hát trực tuyến. Vốn là người nhiệt tình, bà không mảy may nghi ngờ. Kẻ gian sau đó đã gọi điện, giả giọng một đứa trẻ lễ phép nhờ bà đọc giúp mã xác nhận để hoàn tất lượt bình chọn. Dù cháu gái đứng cạnh đã chỉ vào dòng chữ cảnh báo cấm chia sẻ mã hiển thị trên màn hình, bà Lưu vẫn chủ quan đọc mã vì tin tưởng người quen cũ. Chỉ vài phút sau, tài khoản WeChat của bà bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Không dừng lại ở việc đánh cắp tài khoản, những kẻ lừa đảo còn sử dụng chính WeChat của bà Lưu để dàn dựng một vở kịch thao túng tâm lý khép kín. Chúng phân tích lịch sử trò chuyện và tạo ra các tài khoản giả mạo người thân trong gia đình. Kẻ gian đóng giả cậu con trai sinh năm 2002, nhắn tin nài nỉ bà Lưu chuyển tiền gấp để giao dịch với một khách hàng quan trọng. Tinh vi hơn, khi bà Lưu cẩn thận muốn hỏi ý kiến con gái, một tài khoản giả danh người con gái ngay lập tức nhắn tin tới, liên tục thúc giục bà hãy mau chóng chuyển tiền giúp em trai. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng ngự của người mẹ vốn luôn tự nhận mình là người cẩn thận.

Trong lúc bối rối và lo lắng cho công việc của con, bà Lưu đã dốc cạn 30.000 NDT trong tài khoản cá nhân. Chưa dừng lại, bà tiếp tục gọi điện nhờ con rể rút thêm tiền từ sổ tiết kiệm để chuyển đủ con số 80.000 NDT mà kẻ gian yêu cầu. Người con rể do đã quen với việc chuyển tiền hộ mẹ vợ nên cũng không mảy may nghi ngờ. Chỉ đến khi hoàn tất mọi giao dịch, bà Lưu gọi điện trực tiếp cho con trai để thông báo thì sự thật mới vỡ lở, phía đầu dây bên kia bọn lừa đảo cũng lặn mất tăm. Cảnh sát Thượng Hải nhanh chóng tiếp nhận vụ việc, nhưng do dòng tiền luân chuyển quá nhanh, cơ hội thu hồi gần như bằng không.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là hình thức lừa đảo thế hệ mới đặc biệt nguy hiểm đang bùng phát. Tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sao chép giọng nói, tạo video giả mạo khuôn mặt và mô phỏng hoàn hảo thói quen nhắn tin của nạn nhân để dàn cảnh. Bài học đắt giá từ câu chuyện của bà Lưu là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Dù bạn có thường xuyên đọc tin tức hay cẩn thận đến đâu, tuyệt đối không được chủ quan trước các yêu cầu chuyển tiền qua mạng. Việc gọi video trực tiếp hoặc đặt ra những câu hỏi cá nhân mà chỉ người nhà mới biết là thao tác bắt buộc để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình trong thời đại số.

Theo Sohu