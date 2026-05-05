Ngân hàng Quân đội thông báo tới toàn bộ khách hàng: Sẽ thu phí quản lý tài khoản đối với nhóm khách hàng sau

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo áp dụng phí quản lý tài khoản đối với khách hàng cá nhân chưa thực hiện NFC và không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng.

Cụ thể, chính sách này áp dụng với các tài khoản thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: không có bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tiếp tính từ ngày 01/05/2025 đến nay và chưa hoàn tất xác thực căn cước công dân gắn chip thông qua NFC.

Mức phí áp dụng là 10.000 đồng/khách hàng/tháng (chưa bao gồm VAT). Phí được thu định kỳ hàng tháng đối với các tài khoản thuộc diện áp dụng. Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, MB sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

Để tránh bị thu phí, MB khuyến nghị Quý khách nên: Thực hiện xác thực NFC; Phát sinh giao dịch chủ động trên tài khoản (như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm…).

Theo MB, việc duy trì hoạt động trên tài khoản không chỉ giúp tránh các khoản phí không cần thiết mà còn tăng mức độ an toàn, bảo mật tài khoản.

Động thái của MB diễn ra trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đang tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu khách hàng. Việc yêu cầu xác thực NFC không chỉ nhằm đảm bảo thông tin chính xác, mà còn phục vụ công tác đối soát sinh trắc học theo lộ trình chung của hệ thống.

Đáng chú ý, việc thu phí không đơn thuần là câu chuyện gia tăng nguồn thu. Trên thực tế, ngay cả khi không phát sinh giao dịch, các tài khoản này vẫn khiến ngân hàng phát sinh chi phí vận hành như lưu trữ dữ liệu, duy trì hệ thống, kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định.

Do đó, việc áp dụng phí được xem là giải pháp nhằm thúc đẩy khách hàng kích hoạt lại tài khoản hoặc chủ động đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, qua đó góp phần “làm sạch” hệ thống.

Xu hướng này đã xuất hiện từ cuối năm 2025 và đang lan rộng trong năm 2026. Trước MB, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai thu phí đối với tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, thường từ 6 đến 12 tháng, với mức phí phổ biến khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi tháng.