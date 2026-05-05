Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng, VPBankS tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm

Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư và công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX), ông Nhâm Hà Hải đã có những chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I cũng như triển vọng tăng trưởng trong năm nay.

Theo ông Hải, VPBankS bước vào năm 2026 với điều kiện rất thuận lợi nhờ nền tảng vốn vững chắc sau thương vụ IPO kỷ lục. Công ty duy trì động lực tăng trưởng, với dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước đi lên 6,4%, vượt 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 7,9%, đạt gần 79.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026. Đồng thời, VPBankS giữ vị thế top 9 về thị phần môi giới tại HoSE cũng như top 6 tại HNX. Quy mô khách hàng của VPBankS được mở rộng thêm 15%, đạt 1,3 triệu tài khoản chứng khoán.

Trong ba tháng đầu năm, mặc dù thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc xung đột Trung Đông cũng như xu hướng tăng lãi suất, VPBankS tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu, trụ cột cho vay margin đóng góp 30%, tự doanh cổ phiếu mang về 44%, nguồn vốn đem lại 20%. Kết thúc quý đầu năm, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

VPBankS ghi nhận tăng trưởng doanh thu tích cực bất chấp biến động của thị trường. (Ảnh: VPBankS).

Phân tích sâu hơn cho thấy sự tăng trưởng đồng đều ở tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc để VPBankS tăng tốc trong những quý tiếp theo. Quy mô dư nợ cho vay margin của VPBankS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những ngày đầu quý II. Theo cập nhật tại sự kiện, quy mô cho vay đến nay đã đạt khoảng 39.000 tỷ đồng so với hơn 36.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I. VPBankS cũng đặt mục tiêu nâng dư nợ lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm.

"Động lực tăng trưởng của mảng cho vay margin vẫn đang được duy trì vững chắc, và chúng tôi tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm", ông Hải nhấn mạnh.

VPBankS cũng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược bán lẻ, phát triển các sản phẩm mới cho khách hàng cá nhân, bao gồm huy động, trái phiếu, cổ phiếu… Trong quý I, công ty đã tung ra khuyến mãi cho phép khách hàng linh hoạt chọn giữa miễn phí giao dịch (Zero Fee) hoặc lãi suất margin từ 0%/năm (Zero Margin). Sang đầu quý II, VPBankS tiếp tục mang đến ưu đãi tặng tiền mặt tới 500.000 đồng khi khách hàng giao dịch margin.

"Chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm và chính sách được ra mắt trong quý II và những quý tiếp theo sẽ giúp VPBankS mở rộng thị phần bán lẻ trong mảng cổ phiếu và trái phiếu", ông Hải tiết lộ.

Với ngân hàng đầu tư, dù quý I chưa ghi nhận doanh số, Tổng Giám đốc VPBankS khẳng định mảng này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ quý II, trong bối cảnh công ty đang nhận được nhu cầu tư vấn lên tới 60.000 tỷ đồng.

Nền tảng vốn tạo lợi thế trong môi trường lãi suất cao

Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng nhanh và dư nợ margin toàn thị trường lập kỷ lục hơn 400.000 tỷ đồng, theo khảo sát, lãi suất cho vay tại nhiều công ty chứng khoán hiện đã đồng loạt tăng thêm từ 0,5 đến 1 điểm % so với đầu năm, lên khoảng 12 – 14%/năm.

Tuy vậy, Tổng Giám đốc Hải khẳng định tình trạng này "không cản trở đà tăng dư nợ margin" của VPBankS. Ông còn nhìn nhận đây là cơ hội để gia tăng thị phần nhờ những lợi thế đặc biệt khi là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB).

Tổng Giám đốc VPBankS Nhâm Hà Hải trình bày trước cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (Ảnh: VPBankS)

So với đầu năm, hiện quy mô cho vay margin của VPBankS đã tăng thêm khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo ông Hải, một trong những yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng dư nợ margin chính là nền tảng vốn vững chắc, được củng cố sau thương vụ IPO kỷ lục với quy mô 12.713 tỷ đồng được triển khai vào cuối 2025. Đến cuối quý I, quy mô vốn chủ sở hữu VPBankS đạt 34.200 tỷ đồng, đứng top 3 thị trường.

Trong quý I, với sự thu xếp của đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS rút vốn thành công khoản vay quốc tế quy mô 100 triệu USD. Đến đầu tháng 4, công ty tiếp tục rút vốn thêm 100 triệu USD, nâng tổng huy động từ thị trường vốn quốc tế trong năm nay lên 200 triệu USD.

"Khi các công ty chứng khoán với nền tảng vốn nhỏ gặp khó khăn huy động vốn thì những công ty chứng khoán có sự đồng hành của ngân hàng như VPBankS sẽ có cơ hội để gia tăng thị phần", Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Hải cho biết ngay khi chi phí vốn có dấu hiệu gia tăng, công ty đã nhanh chóng rà soát sâu danh mục và điều chỉnh lãi suất ở một số phân khúc, sản phẩm. Bởi vậy, đến cuối quý I, biên lợi nhuận hoạt động cho vay margin đã phục hồi trở lại, tiệm cận so với giai đoạn trước khi lãi suất tăng.

Tổng Giám đốc VPBankS tái khẳng định mục tiêu lợi nhuận 6.453 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi. Theo ông, quý I thường là giai đoạn thấp điểm do hoạt động kinh doanh đặc thù của công ty. Trong những quý tiếp theo, VPBankS kỳ vọng đạt được tăng trưởng mạnh mẽ ở cả hoạt động cho vay margin, ngân hàng đầu tư, đầu tư cũng như nguồn vốn nhờ lợi thế về vốn và nhu cầu thị trường gia tăng.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt và vượt mục tiêu, vì vậy sẽ không điều chỉnh và tiếp tục theo kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông", ông Hải kết luận.