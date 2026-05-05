Làm giả sổ đỏ, vay nửa tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Theo Thái Lâm | 05-05-2026 - 13:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Nguyễn Thị Phiến bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị cáo buộc đặt làm giả sổ đỏ và dùng giấy tờ này vay tiền của người khác, sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Phiến (SN 1965, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) để điều tra về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nguyễn Thị Phiến tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2019, do nợ nần và mất khả năng chi trả, Phiến nảy sinh ý định làm giả giấy tờ đất để tạo niềm tin và chiếm đoạt tiền của người khác.

Sau đó, bị can đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, rồi dùng giấy tờ này làm tài sản thế chấp và vay của bà N.T.L. số tiền 550 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế Phiến không sở hữu thửa đất như nội dung thể hiện trong giấy tờ giả. Sau khi nhận tiền, Phiến đã sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Phiến liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt) hoặc trực ban hình sự qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

