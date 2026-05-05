Ngân hàng NCB tham gia tài trợ vốn triển khai các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia tại TP.HCM

Sau 51 năm thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng tốc khi đồng loạt khởi công loạt dự án hạ tầng quy mô lớn trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Đây là bước đi mạnh mẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới, nâng cao vị thế đô thị đầu tàu cho thành phố mang tên Bác trong giai đoạn tới, vươn mình trở thành một siêu đô thị hiện đại trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, những công trình có ý nghĩa chiến lược được triển khai với sự tham gia của các chủ đầu tư là những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam. Việc triển khai các siêu dự án phục vụ phát triển bứt phá kinh tế địa phương và góp phần nâng cao vị thế quốc gia thông qua huy động nguồn lực từ tư nhân cho thấy rõ nét niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân được củng cố và vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng đã được đề ra tại Nghị quyết 68-NQ/TW.

Tổng Giám đốc NCB Tạ Kiều Hưng tham dự nghi thức bấm nút khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM

Góp phần vào công cuộc phát triển chung, đặc biệt trong những dự án ý nghĩa đánh dấu 51 năm non sông nối liền một dải, đất nước bước sang trang sử mới, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng tham gia với vai trò tài trợ nguồn lực tài chính quan trọng cho công cuộc chuyển mình lịch sử.

Theo đó, NCB là đơn vị đầu mối tài trợ, thu xếp vốn cho dự án Công viên văn hóa Bến nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 147 ha và tài trợ vốn cho các nhà thầu xây dựng, thi công dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Công viên văn hóa Bến nhà rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn là dự án có ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giá trị phát triển kinh tế mà còn có giá trị sâu sắc về tinh thần đối với người dân Việt. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, với giai đoạn 1 là Công viên văn hoá được thiết kế theo 9 chương, mô phỏng những cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2 là Công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 138 ha, tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị hai bên bờ sông Sài Gòn.

Phối cảnh Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM trong tương lai gần

Dự án được "khởi động" bằng lễ khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM ngày 29/4 vừa qua và dự kiến khánh thành đúng dịp kỷ niệm 2/9/2026 – chỉ sau 120 ngày thi công. Sau khi hoàn thành, dọc bờ sông Sài Gòn sẽ hình thành một "hành lang ký ức" nơi người dân và du khách dạo bước giữa không gian lịch sử, nhìn về phía bến cảng năm xưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Không đơn thuần là công trình bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc di sản, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn còn mở ra tương lai một trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông. Đó cũng là trục không gian văn hóa kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi lịch sử được kể lại một cách sống động cho nhiều thế hệ người Việt và bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi dấu mốc lịch sử, khi lần đầu tiên TP.HCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia trong hơn 300 năm hình thành và phát triển thành phố. Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, quy hoạch theo triết lý "Của Dân – Do Dân – Vì Dân", với ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt: phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng.

NCB tài trợ vốn cho các nhà thầu xây dựng, thi công dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng NCB cho biết, việc được lựa chọn tham gia thu xếp và tài trợ vốn để triển khai hai dự án trọng điểm và có ý nghĩa lớn của đất nước không chỉ là niềm tự hào của NCB, mà còn là trách nhiệm của một doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào quá trình chuyển mình của đô thị, trong giai đoạn lịch sử của tổ quốc.

"Đây cũng là cơ hội để NCB khẳng định năng lực mới sau 5 năm tái thiết toàn diện và đã sẵn sàng nguồn lực, năng lực và sức bật để đi chung dòng chảy của nền kinh tế. Đồng thời, gửi gắm triết lý hoạt động của chúng tôi, đó là đặt sự phát triển của mình gắn với sự phát triển của các doanh nghiệp, đối tác, trong sự phát triển của quốc gia" – ông Tạ Kiều Hưng cho biết.

Trước đó, NCB gây ấn tượng mạnh khi ra mắt dòng thẻ tín dụng NCB Tự Hào vào dịp 30/4/2025 tích hợp các công nghệ và tiện ích tài chính hiện đại, các chương trình chi tiêu gắn với chia sẻ cộng đồng mang giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người Việt. Cùng đó, ngân hàng đã đồng hành với divo Tùng Dương ra mắt MV âm nhạc "Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai" dịp Quốc Khánh năm 2025, khắc họa và lan tỏa rộng khắp tinh thần Việt Nam bản lĩnh và bản sắc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Được biết, Ngân hàng NCB hiện dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn trong vòng 5 năm qua với 3 đợt tăng vốn điều lệ trong 4 năm liên tiếp (từ 2022 – 2025). Năm 2026, NCB sẽ tiếp tục tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, củng cố nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt được các mục tiêu tham vọng đã đề ra.

NCB hiện triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án mang tính biểu tượng tại các địa bàn trọng điểm. Ngân hàng cũng sở hữu hệ sinh thái đối tác vững chắc với hơn 40 tổng thầu xây dựng quy mô lớn trên toàn quốc, 5 trong số top 10 nhà thầu xây dựng VNR 500 và top 8 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, phục vụ lượng lớn khách hàng doanh nghiệp lớn sở hữu hệ sinh thái quy mô, chất lượng ở đa dạng lĩnh vực như thương mại, sản xuất, công nghệ, hàng không,…