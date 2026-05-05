Công an tìm người bị bà Thúy Kiều lừa đảo

Theo Trần Thường | 05-05-2026 - 13:46 PM | Smart Money

Làm ăn thua lỗ, nợ nần, bà Nguyễn Trần Thúy Kiều ở Đà Nẵng đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, vàng của nhiều người.

Ngày 5-5, Công an TP Đà Nẵng đăng thông tin để người dân cảnh giác về chiêu trò "bói toán tâm linh" trên không gian mạng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Tây Hồ, do đối tượng Nguyễn Trần Thúy Kiều (SN 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ) thực hiện, với thủ đoạn lợi dụng niềm tin tâm linh và sự cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trần Thúy Kiều tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Thúy Kiều nảy sinh ý định lừa đảo. Bà ta sử dụng các mối quan hệ quen biết, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể "lo lót", giải quyết công việc nhanh chóng, thậm chí tự nhận đang công tác trong lực lượng công an để tạo lòng tin. Nhiều người đã tin tưởng giao tiền nhưng sau đó bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Thúy Kiều còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung xem bói, chỉ tay, lợi dụng tâm lý lo lắng của người xem để đưa ra các thông tin mang tính hù dọa như "đường tài lộc kém", "sức khỏe không tốt", "nhà có tang", "bị dính ngải"… Từ đó, bà ta gợi ý thực hiện các "lễ cúng giải căn, giải hạn, cầu lộc", yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi vàng, rồi chiếm đoạt.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức "bói toán tâm linh" trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các đối tượng không rõ lai lịch, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại của vụ án trên liên hệ trực tiếp với điều tra viên Huỳnh Ngọc Hiền (SĐT: 0973.933.616) tại Công an xã Tây Hồ trước ngày 14-5 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau

Ngân hàng cảnh báo 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

"Phù phép" thẻ tín dụng qua gian hàng ảo

13:40 , 05/05/2026
